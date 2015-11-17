IŞİD'e karşı Fransa-Rusya ittifakı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, radikal İslamcı IŞİD örügütü ile mücadelede Fransa ile daha yakın bir işbirliği içinde olunmasını istiyor. Putin Rusya donanmasına, Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" mürettebatı ile bağlantı kurulması ve Fransız mürettebatının müttefik olarak görülmesi talimatı verdi. Putin Moskova'da yaptığı açıklamada, böylelikle ülkesinin Fransa donanması ile ortak bir Suriye planı üzerinde çalışabileceğini ifade etti. Öte yandan Putin'in ofisinden yapılan açıklamada, Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Görüşmede, IŞİD ile mücadelede işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Paris'ten yapılan açıklamada ise Hollande'ın gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi. Görüşmede, IŞİD ve Suriye'deki durumun ele alınması bekleniyor.

"Onları bulup yakalayacağız"

Rus istihbarat teşkilatı FSB, Rus yolcu uçağının Sina Yarımadası üzerinde saldırı sonucu düşürüldüğünü duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suikastın perde arkasındaki sorumluların bulunup cezalandırılacağını söyledi. Putin, “nerede gizlenirlerse gizlensinler, onları bulup yakalayacağız” diye konuşmuştu.

Rusya, Suriye'de eylül ayı sonunda hava saldırılarına başlamıştı. Ancak Batılı ülkelerden Rusya'nın IŞİD'i değil, Suriye'de 'ılımlı muhalif' adı verilen diğer muhalif grupları hedef aldığı eleştirisinde bulunuyor.