IŞİD'e karşı 'dijital savaş'



Anonymous grubu, rejime karşı halkın uyanışının anlatıldığı "V for Vendetta" filmindeki başkahramanın kullandığı maskeleri sembol olarak benimsiyor. Anonymous, 13 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen Paris saldırılarının ardından IŞİD'e karşı savaş ilan ettiğini açıkladı. Saldırının cezasız kalmayacağını ilan eden Anonymous, "IŞİD'e karşı tüm zamanların en büyük operasyonunun başladığını" duyurdu.

Savaş ilanıyla birlikte Twitter'da açılan bir hesapta 5 bin 500 IŞİD taraftar ve sempatizanına ait hesabın çökertildiği açıklandı. Sosyal medya platformlarının yıllardır bu tür hesapları kendiliğinden kapattığına dikkat çeken Chaos Computer Club'un sözcülerinden Linus Neumann, "IŞİD için bu yeni bir sorun değil. Ancak Anonymous, olayla ilgisi olmayan kullanıcıları afişe ederek onları mağdur etti" diyor.

Anonymous'un yayınladığı listeye bazı kullanıcıların yalnızca Arapça mesajlar gönderdiklerinden dolayı eklendikleri ileri sürülüyor. "The Daily Dot"un sorularını yanıtlayan Twitter sözcüsü, hatalarla dolu olduğundan bu tür listeleri dikkate almadıklarını söylüyor. Sözcü, listede IŞİD'e yakın isimlerin yanı sıra IŞİD üzerine mesajlar yollayan birçok gazeteci ve öğretim görevlisinin de bulunduğuna dikkat çekiyor.

Anonymous'un ardında kim var?

Bilişim muhabiri Michael Gessat, Anonymous adı altında irili ufaklı birçok oluşumun ve bireyin faaliyet gösterdiğine dikkat çekiyor. Uzman, dileyen herkesin bu isim altında sosyal medya platformlarında yeni hesaplar açabileceğine ve Twitter'da paylaşımlarda bulunurken hashtag olarak kullanabileceğine işaret ediyor. Gessat, Anonymous'un IŞİD'e savaş ilanını bir tür balon olarak görüyor. Kullanıcıların, internette adalet için mücadele eden bir gruba olan özleminin bir ifadesi olarak değerlendiriyor.

Aktivist Stephan Urbach, hackerların eylemlerine eleştirel yaklaşıyor. Anonymous'u bir siyasi oluşum olarak görmüyor. Urbach, "Savaş ilanı ne getirecek ve bunun kime yardımı olacak?" diye soruyor. Uzmana göre birçok Anonymous taraftarı Arap Baharı'nda uygulanan stratejinin IŞİD'e karşı da işe yarayacağını varsayıyor. O dönemde hackerlar bir yandan resmi siteleri saldırılarla devre dışı bırakırken, diğer yandan Arap kullanıcıların sansürü aşmasını sağlamıştı. Stephan Urbach, IŞİD'in sınırları ve yapısı belli bir diktatörlükle kıyaslanamayacağını vurguluyor.

Propaganda yerine Viagra reklamı

"Silahlı mücadeleyi benimsemiş bir gruba karşı hackerların etkisi sınırlı kalacaktır" diyen Chaos Computer Club'dan Linus Neumann, IŞİD'in organizasyon ve eylemlerinin bilişim sistemlerine hemen hiçbir şekilde bağımlılığının bulunmadığına dikkat çekiyor. Anonymous'a yakın oluşumlardan Ghost Sec bir süre önce "Dark Web" platformunda IŞİD'e ait bir sayfaya saldırdı; içerik silinerek Viagra reklamı yerleştirildi. Neumann, eylemin ilgi gördüğünü ancak bununla cihatçılara zarar verip verilmediğinin tartışmalı olduğunu söylüyor. Neumann, "Eylem, IŞİD'i kızdıracak ama engellemeyecek. Örgüt eylem ve misyonuna devam edecek" diyor.

Anonim hackerların etkili olabileceği tek alan olarak propagandaya işaret eden Stephan Urbach, "IŞİD propaganda becerisiyle, Anonymous da uzun yıllardır karşı propagandasıyla biliniyor" diyor. Uzmana göre hackerlar Guy Fawkes maske, dijital araçlarla deforme edilmiş ses kaydı ve "affetmeyeceğiz söylemi" ile güç ve icra yeteneği sergiliyor.

Bilişim muhabiri Michael Gessat hackerlar ile IŞİD arasında paralellikler bulunduğuna dikkat çekiyor. "Anonymous da meşruiyetten yoksun. Herhangi bir devletin yasalarına tabi olmadan kendi adaletini icra ediyor" diyen Gessat, Anonymous'a üye olsun ya da olmasın, yetenekli bir bilgisayar korsanının IŞİD'e ait bir web sitesine düzenleyeceği saldırıya destek verdiğini belirtiyor. Michael Gessat, IŞİD'e ait internet üzerinde henüz bilinmeyen "kadro devşirme platformları" ve sohbet kanallarının bildirilmesini de bir başka eylem tarzı olarak görüyor.

Anonymous etiketli 'sahtekârlar'

Yakalarına Anonymous etiketini iliştirenler kendilerini direniş savaşçısı gibi görüyor. Sorun, bu etiketin herkes tarafından sahiplenebilmesi. Etiketle ne yaptığı kimse tarafından kontrol edilmiyor. "Anonymous Kollektiv", Almanya'da 1,5 milyonla en çok ilgi hayrana sahip olan Facebook sayfalarından. Üyelerine biraz daha yakından bakıldığında siyasi açıdan çok farklı bakış açılarına sahip oldukları görülüyor. Bir mesajda yabancı ve İslam karşıtı Pegida'ya gönderme yapılıyor. Bir başkası ise izlediği sığınmacı politikasından ötürü Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Lahey Adalet Divanı'nda mahkeme önüne çıkarmaya çağırıyor.

Anonymous'un IŞİD'e savaş ilanının ardından 3 hafta geçti. Şimdiye kadar elde edilen sonuç cılız sayılabilir. Anonymous'a büyük ümitler besleniyordu; hackerların internette IŞİD'in üstesinden geleceği umuluyordu. Ancak geçen zamanla umutlar da azalıyor.