IŞİD'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ateistleri besliyor

IŞİD'in internet üzerinden yayımlanan Türkçe dergisi Konstantiniyye'nin ikinci sayısında AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sert ifadelere yer verildi. Dergide, "Erdoğan'ın bilerek veya bilmeyerek, direkt veya dolaylı olarak her gün bu (PKK) ateist örgütü besleyip büyüttüğü" ifade edildi.

Derginin ilk sayısında Türkiye'ye yönelik açıktan bir eleştiri veya tehdit yer almıyordu. Dergide Suruç katliamı ile ilgili herhangi bir açıklama veya yorumda yer almadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yeni sayıda ise Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert ifadelere yer verildi.

'Türkiye devleti İslam devletini karşısına almak istiyor'

Derginin önsözünde şu ifade yer aldı:

"(…) Son dönemde garip tavırlar sergileyerek İslam devletini karşısına almak isteyen Türkiye devletinin PKK'ya verdiği destek ve tavizlerle bölünmeye doğru yol aldığını da izah etmeye çalıştık."

Dergide Türkiye'den "Tağuti rejim" olarak bahsediliyor.

"Erdoğan'ın Kürt 'devleti" başlıklı yazıda "Erdoğan'ın bilerek veya bilmeyerek, direkt veya dolaylı olarak her gün bu ateist örgütü besleyip büyüttüğü" ifadesine yer veriliyor.

'Erdoğan PKK'yı destekliyor'

Yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Erdoğan beslemesi bu ateist çete sürekli olarak Tağut Erdoğan hükümetini, İslam devletine destek verdiğini iddia edip aslında kendilerine destek istemektedirler.

"Tağut AKP hükümetinin İslam devletine hiçbir şekilde yardım etmediklerini de çok iyi bilmektedirler.

"Şuan Suriye ve Irakta ABD'nin uçaklarının arkasında savaşan Erdoğan beslemesi bu ateist örgütün, aynı tabloyla Türkiye'de savaşması çok da uzak değildir. ABD'nin büyük oranda gözünden düşürdüğü AKP hükümetine karşılık daha sadık uşaklarına, başka şanslar tanıyabilir ve Türkiye dâhil olmak üzere bunlara büyük toprak parçalarını teslim etmek için onlara öncülük edebilir."

PKK ve HDP için sert ve tehditkar ifadeler

Dergide hem bu yazıda hem de "İslam Devleti Kürtlerle neden savaşmaktadır" yazısında PKK ve HDP'ye yönelik de sert ve tehditkar ifadeler yer aldı.

Dergide PKK'dan 'ateist çete', HDP'den ise 'Mürted PKK'lıların Türkiye'deki partisi' olarak bahsediliyor.

Bu ikinci yazıda IŞİD'in Kürtlerle savaşının ırk temelli olmadığı, IŞİD bünyesinde birçok Kürtün yer aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan da dergide sert ifadelerle eleştirilen ülkeler arasında yer aldı.