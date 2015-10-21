IŞİD'e gitmek artık uluslararası hukukta suç haline gelecek

Türkiye, IŞİD başta olmak üzere Suriye ve Irak’taki terör örgütlerine katılmak amacıyla Avrupa’dan gelen ‘yabancı savaşçı’ akışının önlenmesi için yarın üye ülkeler arasında işbirliği ve 24 saat bilgi akışı sağlayacak 'Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi Ek Protokolü'ne imza atacak.

Terör amacıyla başka bir ülkeye seyahat etmeyi, başka bir ülkede terörü finanse etmeyi ya da terör eğitimi almayı suç haline getiren sözleşme, IŞİD benzeri örgütlere katılmak üzere yola çıkan yabancı savaşçıların daha hazırlık aşamasındayken yakalanmasını amaçlıyor. Sözleşmeyi Hürriyet’ten İpek Yezdani'ye yorumlayan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, “Uluslararası hukukta ilk kez, terör eylemlerini daha hazırlık aşamasındayken suç haline getiren bir enstrümanımız oldu” dedi.

İmza atacak ülkeler: Türkiye’nin de üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi, ‘Ek Protokolü’ yarın Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek konferansta imzaya açıyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 19 Mayıs 2015’te Brüksel’deki Bakanlar Komitesi’nde kabul edilen sözleşmeyi 22 Ekim’de Türkiye dışında Almanya, İngiltere, İsveç, Norveç, İsviçre, Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, İspanya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovenya, ve Avrupa Birliği de imzalayacak. Sözleşmeye göre, terör amacıyla başka bir ülkeye seyahat etmek, terör amacıyla başka bir ülkeye seyahat edenlere yardım ve yataklık etmek, başka bir ülkede terörü finanse etmek veya terör eğitimi almak imza atan ülkeler nezdinde suç haline geliyor.

Önemli bir adım: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, “Ek Protokol, yabancı terörist savaşçılara karşı hukuk devleti kuralları içinde ve insan haklarına saygılı olarak nasıl ortak bir mücadele verebileceğimizi düzenliyor, bu puzzle’ın çok önemli kayıp parçasıydı” dedi. Birleşmiş Milletler’in resmi rakamlarına göre Nisan 2015 itibariyle 25 binden fazla yabancı savaşçı IŞİD’e katılmış bulunuyor.