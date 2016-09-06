IŞİD'e destek vermekle suçlanan vaiz Anjem Choudary'e hapis cezası

IŞİD'e destek vermekle suçlanan vaiz Anjem Choudary beş yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

49 yaşındaki vaiz internette yayınladığı bir yazıda IŞİD'e bağlılık sözü vermekten suçlu bulundu.

Polis, Choudary'nin takipçilerinin İngiltere'de ve yurtdışında saldırılara sebep olduğunu söyledi.

Choudary'nin tehlikeli olduğunu belirten yargıç, vaizin sağ kolu 33 yaşındaki Mizanur Rahman'ın da aynı cezaya çarptırılmasına hükmetti.

Kuzey Londra'da yaşayan Choudary geçen ay IŞİD'e destek vermekten hüküm giymişti.

Yargıç Justice Holroyde, kararı açıklarken ikilinin "kendilerini ifade etmekle cezai eylemde bulunmak arasındaki çizgiyi aştıklarını" belirtti ve Choudary'nin "IŞİD'in yaptığı eylemlerin hiçbirini kınamayarak dolaylı yoldan şiddetli terörist eylemlerini teşvik ettiğini" vurguladı.