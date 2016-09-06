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BBC Türkçe

IŞİD'e destek vermekle suçlanan vaiz Anjem Choudary'e hapis cezası

Anjem Choudary IŞİD'e destek çağrısında bulunduğu gerekçesiyle beş buçuk yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Vaiz bir ay önce aynı nedenden suçlu bulunmuştu.

06 Eylül 2016 19:55

IŞİD'e destek vermekle suçlanan vaiz Anjem Choudary beş yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

49 yaşındaki vaiz internette yayınladığı bir yazıda IŞİD'e bağlılık sözü vermekten suçlu bulundu.

Polis, Choudary'nin takipçilerinin İngiltere'de ve yurtdışında saldırılara sebep olduğunu söyledi.

Choudary'nin tehlikeli olduğunu belirten yargıç, vaizin sağ kolu 33 yaşındaki Mizanur Rahman'ın da aynı cezaya çarptırılmasına hükmetti.

Kuzey Londra'da yaşayan Choudary geçen ay IŞİD'e destek vermekten hüküm giymişti.

Yargıç Justice Holroyde, kararı açıklarken ikilinin "kendilerini ifade etmekle cezai eylemde bulunmak arasındaki çizgiyi aştıklarını" belirtti ve Choudary'nin "IŞİD'in yaptığı eylemlerin hiçbirini kınamayarak dolaylı yoldan şiddetli terörist eylemlerini teşvik ettiğini" vurguladı.

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