T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD'e deri toplanıyor iddiası

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde, kurban derilerinin IŞİD terör örgütü adına toplandığı iddiası üzerine çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

04 Ekim 2014 18:02

Mustazaflar Derneği üyeleri Tarsus Kaymakamlığı'ndan kurban derisi toplama yetkisi aldıklarını öne sürerek mahallede kurban derisi toplamak isteyince, bölgede yaşayan bir grup tepki gösterdi. Bu kişilerin Mustazaflar üyelerinin mahalleden çıkmalarını istemesi üzerine iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. 

 

Güvenlik önlemleri devam ediyor

 

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre olaylara PKK yandaşlarının katılmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Bunun üzerine sevk edilen çok sayıda polis kavgaya biber gaz ve toma ile müdahale etti. Taşların atıldığı olaylarda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu Mustazaflar Derneği üyeleri mahalleden çıkartılınca gerginlik bastırıldı. Polisin mahallede aldığı yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

 

ETİKETLER

ışidderi toplamakurban bayramımersintarsus ilçesiolaylarpolis müdahalesi

İlgili Haberler

IŞİD, İngiliz rehine Henning'i infaz etti

IŞİD, 26 Aralık'ta Türkiye sınırını geçtikten sonra kaçırılan İngiliz rehine Alan Henning'in infaz görüntülerini yayınladı

Türkiye, Kobanê'nin IŞİD'in eline geçmemesi için ne yapacak?

Başbakan Davutoğlu'nun 'Kobanê'nin düşmemesini istiyoruz' açıklamasının ardından, Türkiye'nin nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor

'IŞİD neyse PKK da odur, çözüm sürecini engellemek isteyenler bunun bedelini ağır öder'

Tayyip Erdoğan, Kobanê'de yaşananları değerlendirirken, IŞİD ve PKK'yı bir tuttu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24