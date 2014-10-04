IŞİD'e deri toplanıyor iddiası

Mustazaflar Derneği üyeleri Tarsus Kaymakamlığı'ndan kurban derisi toplama yetkisi aldıklarını öne sürerek mahallede kurban derisi toplamak isteyince, bölgede yaşayan bir grup tepki gösterdi. Bu kişilerin Mustazaflar üyelerinin mahalleden çıkmalarını istemesi üzerine iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Güvenlik önlemleri devam ediyor

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre olaylara PKK yandaşlarının katılmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Bunun üzerine sevk edilen çok sayıda polis kavgaya biber gaz ve toma ile müdahale etti. Taşların atıldığı olaylarda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu Mustazaflar Derneği üyeleri mahalleden çıkartılınca gerginlik bastırıldı. Polisin mahallede aldığı yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.