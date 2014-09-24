IŞİD'e Avrupa'dan katılanların sayısı artıyor

Avrupa Birliği, IŞİD ve diğer gruplara katılmak üzere Avrupa'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin sayısının 3 bini aştığını açıkladı; bu kişilerin belirlenmesi için Türkiye ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 'yabancı savaşçılar' üzerine yapılacak oturum öncesinde, Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles De Kerchove, IŞİD ve diğer gruplarla birlikte savaşmak üzere Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'a giden yabancıların sayısının 3 bini aştığını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi’nde (SEDE) konuşan De Kerchove, sayının giderek yükseldiğine vurgu yaparak, "Daha önce de yabancı savaşçılar gördük ama sayı hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.

IŞİD'in günlük geliri 1-2 milyon dolar

Daha önce IŞİD kadar mali imkan ve kaynağa sahip bir örgütle karşılaşılmadığını vurgulayan De Kerchove, "Tahminen savaşçı sayısı 31 bin. Irak ve Suriye’nin üçte birini kontrol ediyor, su ve petrol kaynaklarına sahip, gelişmiş silah sistemleri var ve günlük gelirleri 1-2 milyon dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yabancı savaşçılar için geçiş ülkesi konumunda olduğunu belirten De Kerchove, AB ile Türkiye'nin yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi. "Türkiye çok sayıda sorunla karşı karşıya. 1.5 milyon kadar mülteci var. Etkileyici bir kamp oluşturdular, IŞİD’in hedefi oldular, her yerden gelen insanlar Suriye’ye geçmeye çalışıyor. Daha fazla adım atılması gerekiyor ama şu ana kadar atılmış adımlar da var" dedi.

De Kerchove, Türkiye ve bölge ülkeleriyle işbirliği içinde olunan alanları, yabancı savaşçıların belirlenmesi, havacılık güvenliği, önleme ve sınır kontrolü olarak sıraladı.

'Anlaşmaya varıldığında PKK terör listesinden çıkarılır'

"IŞİD’e karşı mücadele edenler arasında PKK’nın da bulunduğu, bu nedenle bu örgütün AB’nin terör örgütleri listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına" yönelik bir soruyu yanıtlayan De Kerchove şunları söyledi:

"IŞİD ile savaşıyorlar hatta bazılarına göre peşmergelerden daha etkili savaşıyorlar. Son derece aktifler ancak Türkiye, Kürtler ile barış süreci içinde. Türkiye’den gelen mesaj PKK’nın şu an olduğu gibi listede tutulmaya devam edilmesi ve çözüm süreci dışında bir alternatifin olmadığının gösterilmesi yönünde. Süreç bağlamında anlaşmaya varıldığında PKK listeden çıkarılır."