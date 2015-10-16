"IŞİD'e ait 10 bomba yüklü araç Türkiye'de saldırı hazırlığında"

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye dayanarak verdiği habere göre, IŞİD İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere bazı metropollerde bomba yüklü araçlarla terör saldırıları yapmaya hazırlanıyor.

Güvenlik güçleri alarm durumuna geçildiğini ve olası saldırılara karşı gereken tedbirlerin alındığını belirtiyor. Ankara’da 10 Ekim’de, Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısını gerçekleştiren Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) yeni terör saldırıları yapabileceği yönündeki olasılık güncelliğini koruyor. İncirlik Üssü’nün ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarına açılması ve Türkiye’nin sınır güvenliğiyle ilgili önlemleri arttırması da IŞİD’in Türkiye’ye karşı saldırıda bulunma riskini yükseltiyor.

Ankara saldırısı 'uyarı' mıydı?

Emniyet güçleri, IŞİD’in Ankara’daki saldırıyı ‘uyarı’ amaçlı yaptığı ve daha büyük saldırılara hazırlandığı yönünde istihbarata sahip. İstihbarat verilerine göre, IŞİD’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da bomba yüklü araçları bulunuyor. Örgütün Türkiye’de yapmaya hazırlandığı terör eylemleri kararının, Suriye’nin Rakka kentinde bulunan ‘Türkiye Şurası’ tarafından alındığı biliniyor.

"10 adet bomba yüklü araç var"

Emniyet birimlerinin elindeki istihbarata göre, IŞİD’in Türkiye’de 10 adet bomba yüklü aracı var. Bomba yüklü araçların, dikkat çekmemek için bu tür terör eylemlerinde kullanılan, pikap ya da kamyonetlerden değil, lüks sınıfa giren araçlardan seçildiği belirtiliyor. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Emniyet yetkilileri, söz konusu istihbaratı doğrulayarak, Sputnik’e şu bilgileri verdi:

“Örgütün elindeki bomba yüklü araçların patlatılmadan yakalanması için büyük bir çaba içerisindeyiz. Tüm şüpheli araçlara bakıyoruz. Tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bizim edindiğimiz bilgilere göre örgüt büyük bir ilde saldırı yapmak için hazırlık yapıyor.”