IŞİD'den yeni hedef: Mısır piramitlerini patlatacağız

Irak’ta 2500 yıllık Nabu Tapınağı’nı bombalarla yerle bir ettiği görüntüleri internette yayınlayan IŞİD, hedefleri arasında Mısır piramitleri olduğunu açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, IŞİD’in Irak'ta Asur medeniyetinden kalma Nimrud antik kentinin doğu kesimindeki Nabu Tapınağı'nı patlattığı bildirildi. IŞİD’in yayınladığı videoda, Musul şehrinin güney kesimindeki antik Nabu Tapınağı'nı bombalarla patlatıldığı görüntüler yer aldı. Irak'ta antik dönemde yazı ve hikmet tanrısı olarak kabul edilen Nabu için inşa edilen tapınağın kalıntılarının da buldozerlerle yıkıldığı ifade edildi.

Eserler kara borsada mı?

Videonun sonunda Kahire yakınlarındaki Giza Piramidi’nin görüntülerine yer veren IŞİD, Mısır Piramitleri’ni de yok edecekleri tehdidinde bulundu.

Suriye ve Irak’ta ele geçirdiği bölgelerde birçok tarihi eseri yerle bir eden IŞİD, geçen yıl Asurlulardan kalma Nimrud antik kentine de buldozerlerle girerek şehrin kalıntılarını yıkmıştı. Örgütün, ayrıca Musul Müzesi'nde İslam öncesi döneme ait antik heykelleri parçaladığı görüntüler internette yayınlanmıştı.

IŞİD Antik dönem eserleri ve heykellerini put olarak gördüğünü savunurken, Suriyeli ve Iraklı yetkililer örgütün söz konusu eserleri kara borsada satarak kaçakçılık yaptığını ifade ediyor.