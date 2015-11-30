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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'den tutsak ticareti

Radikal IŞİD örgütünün şimdiye dek ekonomik sorunu olmadı. Bir çok gelir kaynağı bulunan örgüt rehin aldığı sivillerin ticaretinden de önemli bir gelir sağlıyor.

30 Kasım 2015 10:52


Kendini İslam Devleti olarak tanımlayan IŞİD dünyanın en varsıl terör örgütü olarak kabul ediliyor. Örgüt vergi topluyor, gümrük harçları tahsil ediyor, para cezaları uyguluyor. Böylece milyonlarca insanın yaşadığı bir alanda büyük bir gelir kaynağına da sahip. Diğer bir gelir kaynağı ise tutsaklar için alınan fidyeler. Kuzey Alman Radyo Tv kurumu ile Güney Batı Alman Radyo Tv kurumlarının bölgede yaptığı araştırmalardan ilginç sonuçlar çıktı. Özellikle bir sektör haline gelen fidye pazarlığı dikkat çekici. Pazarlıkların işleyişi konusunda bilgi veren kişi adının Ebu Mithal olduğunu söylüyor. Ancak bu onun gerçek adı değil. Tutsak edilen Ezidilerin fidye karşılığında serbest kalmaları için aracılık yapan Ebu Mithal, deşifre olmaktan çekiniyor. Ebu Mithal pazarlıkların özellikle sosyal medyada yapıldığını belirterek, "Mümkün olan tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz. Ben Whatsapp'la pazarlık yapıyorum. Böylece fiyatı belirliyoruz" diye konuşuyor.

Kaçamayanlar tutsak alındı

IŞİD 2014'de Sincar'ı ele geçirdiğinde onbinlerce Ezidi kaçarak, çevredeki dağlara sığınmıştı. Ama yüzlercesi kaçma fırsatı bulamadı. IŞİD yakaladığı birçok Ezidi'yi Müslüman olmamaları nedeniyle katletti. Bazılarını da kaçırıp, tutsak aldı. Tutsak edilen Ezidiler ise fidye karşılığında serbest bırakılabiliyor. Kadın ve çocuklar ise satılıyor. Tutsak ticareti sosyal medya aracılığıyla yapılıyor. Tutsakların fotoğrafları bu yollarla dağıtılıp, "müşterilere" sunuluyor. Müşteriler ise her zaman tutsakların yakınları, akrabaları olmuyor. IŞİD militanları da kadınlara talip olabiliyor.

Samia ve çocuklarının fotoğrafları da bu amaçla internete yüklenmiş. Ebu Mithal'in görevi genç kadın ve çocuklar için IŞİD'le pazarlık masasına oturmak. Pazarlık yapılan IŞİD militanı Gaziantep'te bir ofisten tutsak ticaretini yönetiyor.

Ebu Mithal, "Parayı ona havale ediyorum. O da bana Suriye'deki hangi büroya, hangi bölgeye gidileceğini söylüyor. Böylece herşey halloluyor" sözleriyle ticaretin ayrıntılarını aktarıyor.

Samia ve çocukları için 15 bin dolar

IŞİD, Samia ve çocukları için 15 bin dolar talep ediyor. Ebu Mithal, bugüne kadar aracılık yaptığı kişiler için örgüte yaklaşık 2,5 milyon dolar ödendiğini söylüyor. Ve sadece kendisinin bu işi yapmadığını, başka aracıların da bulunduğunu belirterek, tutsak ticaretinde dönen meblağın çok daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

Ebu Mithal, Gaziantep'teki aracıların doğrudan IŞİD'le temas halinde olduklarını söylüyor. Aracılara havale başına 40 dolar komisyon ödediğini belirten Mithal, süreci şöyle anlatıyor: "Parayı ödedikten sonra internet bağlantısı kesildi. Ama şimdi yeniden irtibat halindeyiz. Haberim ona ulaşmış. Para geldi, için rahat olsun dedi. Mutluyum. Beni kandırmayacak. Sözünü tutacak, umarım tutsaklar yakında sağlıklı bir şekilde bize gelecekler."

Fidyenin geri kalanı tutsakların teslimatında ödeniyor. Samia ve çocukları ancak o vakit serbest bırakılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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