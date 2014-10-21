T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'den Türkmen köyüne saldırdı; 2'si çocuk 10 kişi öldü

IŞİD, Irak’ın Diyale iline bağlı Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Karatepe kasabasına üç koldan havan toplarıyla ve ağır silahlarla saldırı başlattı

21 Ekim 2014 23:40

Irak Türkmen Cephesi Karatepe kolu güvenlik sorumlusu Mustafa Kemal Beg, "IŞİD tarafından rastgele atılan havan topu mermileri Karatepe’de 2’si çocuk 7’si asker olmak üzere 10 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına neden oldu" dedi. 


Kadın ve çocuk 30 kişiyi kaçırdı

 

IŞİD militanları Alisaray ve beşyüz metre kuzeyindeki Seyf Saad köylerini ele geçirdi ve Şii Türkmenlerin yaşadığı köylerden aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 30 kişiyi kaçırdı. 


Terör örgütü köylerde bulunan Şii’lere ait Cami ve Hüseyniyeleri dinamit kullanarak havaya uçurdu. IŞİD’in Karatape’ye saldırıları 10 bin civarında kişiyi bölgeden göç etmek zorunda kaldı. 

Irak Ordusu Dicle Operasyonlar Komutanlığı, Karatepe kasabasında kontrolün şimdiye kadar Peşmerge ve polislerin elinde olduğunu belirtirken, savaş uçaklarının IŞİD militanlarını hedef almaya başladığını da bildirdi. 

Konuya ilişkin bir açıklama da Peşmerge’den geldi, IKYB’nin resmi sitesi PUKmedia’da yer alan habere göre adını açıklamak istemeyen Karatepe’de savaşan bir Peşmerge subayı, Peşmerge kuvvetleri ile bölgedeki merkezi hükümete ait olan emniyet güçlerinin IŞİD’e karşı birleşerek karşılık vermesi sonucu IŞİD, Alisaray ve Seyf Saad köylerinden geri püskürtüldü, çatışmalar sonucu 10 IŞİD militanı öldürüldü. 

 

ETİKETLER

türkmenırakışidsaldırıölüpeşmerge

İlgili Haberler

ABD'nin silah yardımları IŞİD'in eline geçti

ABD uçakları tarafından YPG'ye gönderilen silah yardımının bir kısmının IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye düştüğü ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24