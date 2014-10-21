IŞİD'den Türkmen köyüne saldırdı; 2'si çocuk 10 kişi öldü

Irak Türkmen Cephesi Karatepe kolu güvenlik sorumlusu Mustafa Kemal Beg, "IŞİD tarafından rastgele atılan havan topu mermileri Karatepe’de 2’si çocuk 7’si asker olmak üzere 10 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına neden oldu" dedi.



Kadın ve çocuk 30 kişiyi kaçırdı

IŞİD militanları Alisaray ve beşyüz metre kuzeyindeki Seyf Saad köylerini ele geçirdi ve Şii Türkmenlerin yaşadığı köylerden aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 30 kişiyi kaçırdı.



Terör örgütü köylerde bulunan Şii’lere ait Cami ve Hüseyniyeleri dinamit kullanarak havaya uçurdu. IŞİD’in Karatape’ye saldırıları 10 bin civarında kişiyi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Irak Ordusu Dicle Operasyonlar Komutanlığı, Karatepe kasabasında kontrolün şimdiye kadar Peşmerge ve polislerin elinde olduğunu belirtirken, savaş uçaklarının IŞİD militanlarını hedef almaya başladığını da bildirdi.

Konuya ilişkin bir açıklama da Peşmerge’den geldi, IKYB’nin resmi sitesi PUKmedia’da yer alan habere göre adını açıklamak istemeyen Karatepe’de savaşan bir Peşmerge subayı, Peşmerge kuvvetleri ile bölgedeki merkezi hükümete ait olan emniyet güçlerinin IŞİD’e karşı birleşerek karşılık vermesi sonucu IŞİD, Alisaray ve Seyf Saad köylerinden geri püskürtüldü, çatışmalar sonucu 10 IŞİD militanı öldürüldü.