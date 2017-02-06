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Politika

"IŞİD'den Türk din adamlarına tehdit" iddiasına hükümetten açıklama: Her istihbaratı değerlendiriyoruz

"Dergilerde, şurada, burada çok sayıda tehdit alıyoruz"

06 Şubat 2017 19:42

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türk din adamlarına tehdit içerdiği iddia edilen IŞİD'in dergisiyle ilgili soruyu cevapladı. Kurtulmuş, "Dergilerde, şurada, burada çok sayıda tehdit alıyoruz. Bunlara karşı ilave tedbirler alınıyor. Bu istihbaratların her birisi ciddiyetle değerlendiriliyor detaylı bir şekilde" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Kurtulmuş, din adamlarıyla ilgili soruya verdiği cevap şöyle:

Hafta sonu DAEŞ'e yönelik kapsamlı operasyon oldu, devamı gelecek mi? İki gün önce Türkiye'ye yönelik tehdit oldu DAEŞ dergisinde. Din adamlarına yönelik. Bir önlem alacak mısınız?

Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz derken hamasi retorikle hareket etmiyoruz. Bu örgütlerin mutlaka diz çöktürülmesi Türkiye'nin bekası için zorunlu. Eninde sonunda bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz. Son operasyon da bu kapsamda... Türkiye içindeki olası insan kaynakları toparlanması, bunların örgüt bağlantısının kesilmesi ve Türkiye'ye zarar veremez hale getirilmesi için yapılan bir mücadeledir, sonuç alacağız.

Dergilerde, şurada, burada çok sayıda tehdit alıyoruz. Bunlara karşı ilave tedbirler alınıyor. Bu istihbaratların her birisi ciddiyetle değerlendiriliyor detaylı bir şekilde.

Kurtulmuş'a, Başbakan'ın 'hayır'cılar ile ilgili sözleri ve 'evet' propagandası yapan imam soruldu:

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