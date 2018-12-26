IŞİD'den Telafer'de bombalı araçla saldırı

Irak'ın Musul'a bağlı Telafer kentinde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az iki kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Bomba yüklü aracın kent merkezindeki bir kahvenin yakınında patladığı kaydediliyor.

IŞİD saldırının sorumluluğunu kendi propaganda aracı olan Amak haber ajansı üzerinden üstlendi.

Saldırı, Irak güçlerinin kenti Ağustos 2017'de IŞİD'den geri alması sonrası kentte düzenlenen ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 200 bin nüfusu olan Telafer, ABD'nin 2003 yılındaki Irak işgali sonrasında sık sık Sünni ve Şiiler arasında mezhepsel çatışmalara sahne olmuştu. IŞİD'in bazı üst düzey komutanları da Telafer doğumlu.

AFP, Reuters / EC, SÖ

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