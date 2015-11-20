IŞİD'den son 24 saatte 2. tehdit videosu: Fransa ilkti, sırada Washington var

Fox News televizyonu, terör örgütü IŞİD'e ait olduğu iddiasıyla yayınladığı videoda yer alan kimliği belirsiz iki kişi, "Fransa ilkti, sırada Washington var" ifadeleriyle ABD'yi tehdit etti.

Sputnik'in haberine göre, IŞİD tarafından yayınlandığı iddia edilen video, Paris saldırılarının görüntülerinden yapılan montajla başlıyor, akabinde elinde silah olan sakalı bir adam Fransa'ya hitaben, "Sizden başladık, sözde beyaz olan sarayla bitireceğiz. Bu sarayı ateşimizle siyaha dönüştüreceğiz" diyor.

Bunun son 24 saatte alınan ikinci video olduğunu belirtilirken, ilk videoda New York saldırısından bahsedildiği ifade edildi. Videonun orijinal olup olmadığının incelendiği, videoda şiddet sahnelerinin yer almamasının, videonun IŞİD'e ait olduğu konusunda şüpheler uyandırdığı kaydedildi.

Bu tür videoların eski çekimler kullanılarak hızlı şekilde üretildiğini söyleyen New York Polis Şefi William Bratton, Fox News'a yaptığı açıklamada, "Teröristler korku havası yaratmaya çalışıyor. Biz korku içinde yaşamayacağız" dedi.