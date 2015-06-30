IŞİD'den sınıra hendek ve mayın!

Türkiye’nin Suriye’ye müdahale senaryoları giderek daha çok konuşulurken IŞİD de sınırda mayın döşemeye ve hendek kazmaya başladı. Suriyeli muhaliflere göre IŞİD Türkiye’den gelebilecek bir kara müdahalesine karşı önlem alıyor. Örgüt, elinde tuttuğu köylerin etrafını da 4 metre derinliğinde, 2.5 metre genişliğindeki hendeklerle çevirmiş durumda. Gaziantep’in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde ise Türk bayrağının 30 metre ilerisinde IŞİD bayrağı dalgalanıyor. Sabah gazetesi, dünkü manşetinde bu haftadan itibaren Suriye askeri unsurları gibi IŞİD militanları da sınıra yaklaştıkları an güvenlik tehdidi olarak algılanıp vurulabileceğini öne sürmüştü.

Gaziantep’e bağlı Karkamış ilçesinin karşısındaki Cerablus’u elinde tutan IŞİD militanları, kırmızı bir kamyonetle Karkamış Sınır Kapısı’nın yaklaşık 20 metre yakınına geldi. İlk olarak yer tespiti yapan 3’ü kadın 7 kişilik grup, daha sonra sınır hattında nöbet tutan askerlerin önünde belirledikleri yerlere mayın döşedi. IŞİD militanları, toprağı da kazarak mayınların üzerini kapattı. IŞİD militanları, sınırdan biraz daha uzak bir bölgede de iş makineleriyle hendekler kazarken görüntülendi.

‘IŞİD’in faaliyetleri Kürtlere saha açıyor’

El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi’nin ve Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Ortak Operasyon Odası’nın (Gurfet el Ameliyye) eski komutanı Mahmut Hasan da IŞİD’in Türkiye sınırına yakın bölgede kontrolü altında tuttuğu tüm köylerin etrafına 4 metre derinliğinde ve 2.5 metre genişliğinde hendekler kazdığını söyledi. El Cezire Türk’ün haberine göre Hasan, “Türkiye yönünden gelecek herhangi bir saldırı için önlem alıyorlar. Son günlerde Türkiye’nin müdahale ihtimali konuşuluyor. IŞİD karadan gelecek bir saldırıya karşı kendisini emniyete almaya çalışıyor” dedi. IŞİD’e karşı savaşan El Baz Tugayları’nın komutanlığını yürüten Hasan, IŞİD’in hendek kazdığı köyler arasında Şuveyrin, Dabık, Rail, Çobanbey, İrşaf ve Toybuk’un bulunduğunu ifade etti. IŞİD’in faaliyetlerinin Kürtlere saha açtığını savunan muhalif komutan, Haseke ve Rakka çevresini Kürtlerin kontrolüne vermek üzere bir plan olduğunu iddia ederek, “Başta Türkiye olmak üzere Suriye halkının dostu olan ülkeler bu kirli projeye engel olmak zorunda” diye konuştu.

PYD saldırılarına karşı da hazırlık

Cerablus’un çevresinde kazılan hendeklerin Türkiye’den gelebilecek bir operasyona karşı olduğu kadar PKK’nın Suriye kolu PYD’nin bölgeye taarruz ihtimaline karşı da hazırlandığı yorumları yapılıyor. Cerablus, IŞİD güçlerini Tel Abyad’dan çıkaran PYD’nin yeni hedefi.

Bu arada Karkamış ilçesindeki kapatılan sınır kapısı ile hemen karşısındaki Suriye’nin Cerablus ilçesinde Türk bayrağı ile IŞİD bayrağı 30 metre mesafede dalgalanıyor. Bayrakların yakınlığı görenleri şaşırtırken, sınır hattında güvenlik önlemleri ise en üst seviyede tutuluyor.

Karkamış’ın hemen karşısında bulunan Halep kentine bağlı 17 bin nüfuslu Cerablus ilçesi, iç karışıklığın ardından 2012 yılında muhalif güçlerin eline, 2014 yılının ilk günlerinde ise IŞİD denetimine geçti. IŞİD denetimine geçmesinin ardından Türkiye, güvenlik gerekçesiyle Karkamış Sınır Kapısı’nı kapattı.