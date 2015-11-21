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Dünya

IŞİD'den 'oyuncak bebekli saldırı' planı

Kerbela’daki Şii hacılar hedefteydi

21 Kasım 2015 18:05

Irak'ta, oyuncak bebeklerin içine yerleştirdiği bubi tuzaklarıyla Şii hacıları hedef almayı planlayan IŞİD'in saldırısının önlendiği bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Türkiye'nin haberine göre Iraklı güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ın kuzeyinde içine patlayıcı yerleştirilmiş 18 oyuncak bebek bulduklarını ve hepsini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Yetkililere göre, IŞİD oyuncak bebekleri Bağdat'la Kerbela arasındaki otoyola döşemeyi ve İmam Hüseyin türbesini ziyaret etmek için Kerbela kentine gidecek Şii hacıları hedef almayı planlıyordu.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin öldürüldüğü olayları anmak için düzenlenen Erbain (Kırk) törenlerine katılmak için her yıl milyonlarca Şii hacı Kerbela kentini ziyaret ediyor.

 

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