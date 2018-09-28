IŞİD'den ölüm tehditleri alıyordu; Iraklı fotomodel Fares öldürüldü

Iraklı fotomodel 22 yaşındaki Tare Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Fares, IŞİD'den ölüm tehditleri alıyordu.

Fotomodel Tara Fares, dün (27 Eylül 20187) Irak ’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce IŞİD'den ölüm tehditleri almış, Bağdat'ı terk ederek Erbil’de yaşamak zorunda kalmıştı.

Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares'in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.