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BBC Türkçe

IŞİD'den kurtarılan Musul'da ilk Noel ayini

Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri alınan Irak'ın Musul kentinde yoğun güvenlik önlemleri altında yılın ilk Noel ayini düzenlendi. IŞİD'in Müslüman olmaya zorlayarak ölümle tehdit ettiği çok sayıda Hristiyan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Tari

29 Nisan 2018 20:30

Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) Temmuz ayında geri alınan Irak'ın tarihi Musul kentindeki ilk Noel ayini düzenlendi.

Pazar günü Noel arifesi için Saint Paul Kilisesi'ndeki törene katılanlar, Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için dua etti. Kilise ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

IŞİD'in kontrolü altında geçen yıllar boyunca Hristiyan azınlıkların dini törenler düzenlemesi, neredeyse imkansızdı. Örgüt, İslam dinine geçmeleri için baskı yaptığı Hristiyanları öldürmekle tehdit ediyor, vergi vermeye zorluyordu.

Irak ordusu Temmuz ayında Musul'u IŞİD'in elinden aldı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Aralık ayının başlarında, üç yıl süren operasyonlar sonucu Irak'ın IŞİD'den tamamen temizlendiğini duyurmuştu.

IŞİD savaşçılarının Musul'da güç kazandığı 2014 yılından önce, kentte 35 bine yakın Hristiyan olduğu, çok sayda insanınsa hayatını kaybettiği ya da evlerini terk ettiği belirtiliyor.

Tarihi kentte birçok kilisenin yakıldığı ya da tahrip edildiği biliniyor.

IŞİD'in Irak ve Suriye'de yenilgiye uğratıldığı belirtilirken, bölgede yaşanan göçmen krizi sürüyor.

Pazar günü Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenen Noel ayininde konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da, dünyaya topraklarından sürülen milyonlarca göçmeni unutmamaları çağrısında bulundu.

Bazı liderlerin "masumların kanını dökmekten rahatsızlık duymadığını" söyleyen Papa Francesco, "Milyonlarca insanın kendi istekleri dışında topraklarından uzaklaştırıldığını, sevdiklerini arkalarında bıraktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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