IŞİD'den kurtarılan 12 yaşındaki Ezidi çocuk 3 yıl sonra ailesine kavuştu

2014 yılından beri IŞİD’in esaretinde yaşayan 12 yaşındaki Ezidi çocuk Emad Mishko Tamo, yıllardır ayrı kaldığı ailesine Kanada'da kavuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Şengal'in 2014'te IŞİD'in eline geçmesiyle yolları ayrılan aile, bir sosyal kampanya sayesinde yeniden bir araya geldi.

Tamo ailesi, IŞİD'in hedefindeki Iraklı Ezidi ailelerden sadece biriydi. Aile 2 yıl örgütün esareti altında yaşadı. Anne Mihlo Rafo, 6 çocuğundan dördünü alarak sığındığı mülteci kampından kaçmayı başardı.

Ancak IŞİD tarafından savaşçı olarak eğitilmek için ailesinden kaçırılan Emad'ı geride bırakmak zorunda kaldı.

Irak güçleri, kaçırılmasından 3 yıl sonra Emad'ı kurtararak, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Temmuz ayında amcası Emad'ın fotoğrafına rastlandığında, Kanada'daki annesine haber verdi. Emad'dan yıllarca haber alamayan anne, o gün oğlunun kurtarıldığını ve hayatta olduğunu öğrendi. Ancak Emad kurtarıldığında, çocuğun karnında kurşun ve şarapnel yaraları vardı.

Amcasının yardımıyla, Musul'daki bir hastanede tedavi gören çocuk, bu süreçte sık sık annesinin ve ailesinin fotoğraflarına baktı.

Kanada'daki Manitoba Ezidi Derneği ve Iraklı Hristiyan ve Ezidi Çocukların Kurtuluşu (CYCI) gibi mültecilere destek veren gruplar, bir kampanya başlattı.

“Annemle yeniden buluşmamıza yardım eden herkese teşekkür ediyorum”

Çarşamba günü Emad, yıllardır görmediği ailesiyle Kanada'da havalimanında bir araya geldi.

Amerikan CBS televizyonunun haberine göre, bir tercüman aracılığıyla gazetecilere konuşan çocuk, "Çok mutluyum. Annemle yeniden buluşmamıza yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Facebook'ta paylaşılan bir fotoğrafta, oğluna kavuşan Mihlo Rafo'nun gözyaşlarına boğulduğu, Emad'ın ise mutlulukla kocaman gülümsediği görüldü.

Kanada hükümeti, IŞİD'den kurtulan 1200'e yakın Ezidi kadın ve çocuğun ülkeye getirilmesi için çaba gösteriyor.