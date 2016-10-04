IŞİD'den Kürt düğününe intihar saldırısı: Ölü sayısı 30'a yükseldi

IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) Suriye'nin kuzey doğu kenti Haseke'de bir Kürt düğününe yönelik intihar saldırısında en az 30 kişi öldü.

Pazartesi akşamı Tel Tawil kentinde düzenlenen saldırının, gelin ile damadın nikah kıyılması sırasında gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Damadın ölenler arasında olup olmadığıyla ilgili çelişkili haberler bulunuyor.

IŞİD, militanlarından birinin, patlayıcı yelek ve otomatik silahla, kalabalık bir şekilde bir araya gelen Kürt savaşçılara saldırdığını açıkladı.

Kürt grupların öncülüğündeki güçler IŞİD'i önemli oranda Haseke Eyaleti'nin dışına çıkartmış durumda.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, evlilik yemini sırasında üzerinde siyah ceket bulunan ve garip görünen bir adamın gelin ve damadın yanından geçtiğini ve sonra bir patlama olduğunu söyledi.

Görgü tanığı, "İnsanlar yere düştü ve parçalara ayrılmış bedenler gördüm" dedi.

Suriye resmi haber ajansı Sana, olayda 30 kişinin öldüğünü bildirirken İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi ise ölü sayısının 31 olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli SOHR damat Zaradeşt Mustafa Fatimi'nin de ölenler içinde olduğunu söylerken bir akrabası ise Fatimi'nin olayda hafif yaralandığını belirtti.

Haseke'nin büyük bir bölümü YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) denetiminde bulunuyor.