IŞİD'den kadınlara örtünme fetvası

Musul’daki kadınların “yüzlerini tamamen örtmeleri gerektiğini” duyuran IŞİD, örtünmeyen kadınlara “sert cezalar” verileceği açıklandı. Açıklamada, kadınların nasıl örtünmesi gerektiği de anlatıldı.

Örgüt, yaptığı duyuruda, “Kadınların kıyafetlerine ve bakımlarına getirilen kurallar, süslenme ve giyimde aşırıya kaçma nedeniyle ortaya çıkan ahlaksızlığı engellemek içindir” ifadesi yer aldı. Açıklamanın devamında ise, “Bu, kadınların özgürlüğüne bir kısıtlama değil, onu aşağılanmasını, bayağılığa düşmesini ve bakan gözler için bir şov olmasını engellemektir” dendi.

Duyuruyu zorla okuttular

Reuters ’a konuşan Musul’da bir din adamı, IŞİD’in çalıştığı camiye geldiğini ve onu uyarıları namaz sırasında okuması için zorladığını belirtti. IŞİD, duyurusunda, “Bu kurallara bağlı kalmayanlar ve çekicilik amacıyla giyinenler hesap verecektir. Kuralı ihlal edenlere, toplumu zarardan korumak, dinin gerekliliklerini yerine getirmek ve onu ahlaksızlıktan korumak amacıyla sert cezalar verilecektir” ifadelerini kullandı.