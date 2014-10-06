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Dünya

'IŞİD'den kaçan İngiliz cihatçılar Türkiye’de mahsur'

Eski IŞİD'çilerin Suriye'ye örgüt tarafından ihanet suçlamasıyla öldürülme korkusuyla, İngiltere’ye ise hapse girme korkusuyla dönemediği belirtiliyor

06 Ekim 2014 11:32

Terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti IŞİD’e katılan ancak daha sonra pişman olan İngiliz cihatçıların Türkiye’de mahsur kaldığı öne sürüldü.

İngiltere’nin Sunday Times gazetesinin haberine göre, yaklaşık 100 kadar İngiliz, ülkelerine döndükleri takdirde yargılanarak hapse atılacakları korkusuyla, kaçtıkları Türkiye’de sıkışıp kaldı.

Kuzey Afrika ve Arap asıllı olanlar Tunus, Cezayir, Yemen ve Libya’nın aralarında olduğu ülkelere gitmeye çalışıyor.

Pakistan ve Bangladeş gibi uyrukları olan cihatçılar da keza, bu ülkelere yerleşmenin yollarını arıyor.

Eski IŞİD’çilerin Suriye’ye örgüt tarafından ihanet suçlamasıyla öldürülme korkusuyla, İngiltere’ye ise hapse girme korkusuyla dönemediği belirtiliyor.  Bir hükümet yetkilisi, gazeteye yaptığı açıklamada, “Pakistan, Bangladeş, Cezayir gibi memleketlerine gitmek isteyip Türkiye’de belirsizlik içinde kalan yaklaşık 100 İngiliz cihatçıdan haberdarız” diye konuştu.

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