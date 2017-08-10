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Dünya

IŞİD'den İran'a 'cihat' tehdidi

"Sizin de Tahran’da boğazınızı keseceğiz"

10 Ağustos 2017 14:58

İran'ı yayınladığı bir video ile tehdit eden IŞİD, ülkede yeni saldırı düzenleme tehdidinde bulundu. Videoda Farsça konuşan bir IŞİD militanın, "Irak ve Suriye’deki köpeklerinizin boğazını kestiğimiz gibi, sizin de Tahran’da boğazınızı keseceğiz" şeklinde konuşuyor.

Duvar'da yer alan habere göre IŞİD, haziran ayında ilk kez hedef aldığı İran’ı bir videoyla tehdit etti. Görüntülerde siyah bir kar maskesi takan ve kalaşnikof tutan bir IŞİD militanı, İranlılara ayaklanıp ülkelerinde cihat başlatma çağrısı yaptı.

IŞİD militanı görüntülerde aksanlı bir Farsçayla, “Irak ve Suriye’deki köpeklerinizin boğazını kestiğimiz gibi, sizin de Tahran’da boğazınızı keseceğiz” diyor. Militan İranlılara cihat çağrısı yaparken, yanında iki başka IŞİD üyesi daha bulunuyor.

IŞİD’in haber ajansı Amaq’ın logosunun görüldüğü videoda ayrıca, IŞİD’in 7 Haziran’da Tahran’daki İran parlamentosu ve Ayetullah Humeyni türbesine düzenlediği saldırılardan görüntülere de yer veriliyor. Bu saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetmiş, İran Devrim Muhafızları misilleme olarak örgütün Suriye’deli üslerine füze fırlatmıştı.

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