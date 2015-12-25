IŞİD'den 'Irak güzellik kraliçesi'ne tehdit

Irak’ta 43 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasının birincisi seçilen Şeyma Kasım, IŞİD’den tehdit telefonu aldı. Militanlar, güzellik kraliçesini kaçırmakla tehdit etti.

Kuveyt merkezli el-Vatan’ın haberine göre, IŞİD, Kasım’ın örgüte katılmasını talep etti. Kerküklü 20 yaşındaki Kasım, telefonu alınca endişelendiğini, ancak tehditlerin kendisini durduramayacağını söyledi. Kasım, “engellere rağmen devam edeceğini” ifade etti.

Geçen hafta gerçekleştirilen güzellik yarışmasının, 1 Ekim’de yapılması bekleniyordu, ancak aşiretlerin tehditleri üzerine tarihi değiştirilmişti. Ölüm tehdidi alan iki katılımcı yarışmadan çekilmiş ve yarışmanın mayo bölümü iptal edilmişti.

Kasım, 2016’nın Mart ayında Tayland’da yapılması planlanan Kainat Güzellik Yarışması’nda Irak’ı temsil edecek.