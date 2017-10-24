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Dünya

IŞİD’den intikam saldırısı, en az 60 ölü

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Suriye’nin Karyatayn şehrinde, Suriye ordusu şehri kurtarmadan önce IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 60 kişi hayatını kaybederken pek çok sivilin kayıp olduğu yerel basın tarafından duyuruldu

24 Ekim 2017 17:20

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Suriye’nin Karyatayn şehrinde, Suriye ordusu şehri kurtarmadan önce IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 60 kişi hayatını kaybederken pek çok sivilin kayıp olduğu yerel basın tarafından duyuruldu.
Suriye ordusunun hafta sonu şehri IŞİD kontrolünden almasından sonra ani bir karşı atakla şehri tekrar ele geçiren IŞİD, Suriye ordusu tekrar şehri bir kez daha terk etmeden saatler önce bir katliam gerçekleştirdi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ölenlerin büyük bir kısmının kamu çalışanı olduğu duyuruldu.

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