IŞİD'den intihar saldırısı: En az 30 ölü

IŞİD, Anbar ve Selahaddin bölgesinde askeri muharebe karakoluna intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda, 30 Irak askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Iraklı yetkililerin açıkladığına göre, üç intihar bombacısı, Irak ordusunun kısa bir süre önce askeri operasyon başlattığı Al Mazra’daki askeri muharebe karakolunu hedef aldı. Saldırı, Irak'ın Anbar'da geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlatılacağını duyurmasından birkaç saat sonra geldi.

Bölgede, Şii milisler Haşdu'ş Şa'bi ile birlikte IŞİD’e karşı savaşan Iraklı askerler, Ramadi’nin Kuzey batısında bulunan Anbar Üniversitesi’nin kontrolünü IŞİD’den geri aldı. 200’den fazla IŞİD militanı da Haşdu'ş Şa'bi tarafından Anbar’da esir tutuluyor.

IŞİD Anbar’ın neredeyse tamamını kontrolü altında tutuyor, Kerkük ve Selahaddin illeri ise Irak ordusu Peşmerge ve Şii milislerin elinde bulunuyor. IŞİD Musul’un da büyük bir bölümünü elinde tutarken, Tikrit ise Irak ordusunun kontrolünde bulunuyor.