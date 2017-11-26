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Dünya

IŞİD'den İngiltere, Almanya ve Fransa'ya "Noel tehdidi"

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - Terör örgütü IŞİD'in kendisine bağlı teröristlere, İngiltere, Almanya ve Fransa'da Noel zamanı sırasında saldırı düzenlemeleri için çağrıda bulunduğu ileri sürüldü

26 Kasım 2017 20:13

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - Terör örgütü IŞİD\'in kendisine bağlı teröristlere, İngiltere, Almanya ve Fransa\'da Noel zamanı sırasında saldırı düzenlemeleri için çağrıda bulunduğu ileri sürüldü.
The Epooch Times\'ın haberine göre, BlackOps Cyber tarafından ele geçirildiği belirtilen fotoğraflarda IŞİD\'in, Noel öncesinde İngiltere, Almanya ve Fransa\'ya saldırmayı hedeflediğine ilişkin uyarılar yer alıyor.
Fotoğraflarda, \"Yakında sizin tatilinizde\" ifadeleri, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak yer alırken, posterlerden birinde, Fransa\'nın Paris kentinden bulunan Eyfel kulesinin önünde eli bıçaklı bir saldırgan bulunurken, diğer bir posterde ise İngiltere\'nin başkenti Londra\'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Regent Street\'te bir saldırganın önünde diz çökmüş Noel Baba resmediliyor.
Saldırıların Noel Bayramı sıralarından gerçekleşeceği tahmin edilirken, tehdit edilen hükümetler bir açıklamada bulunmadı. (Fotoğraflı)

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