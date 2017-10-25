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Dünya

IŞİD’den Dünya Kupası’na Messi’li, bombalı tehdit

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Terör örgütü IŞİD, gelecek yaz Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nda terör saldırısı yapmakla tehdit eden ve Lionel Messi’nin kullanıldığı bir afiş yayınladı

25 Ekim 2017 15:59

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Terör örgütü IŞİD, gelecek yaz Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nda terör saldırısı yapmakla tehdit eden ve Lionel Messi’nin kullanıldığı bir afiş yayınladı.
Terör faaliyetlerini gözlemleyen SITE’a göre IŞİD yanlısı medya grubu Wafa tarafından yayınlanan afişte Barselona’da oynayan ünlü futbolcu Lionel Messi, demir parmaklıkların arkasında kan ağlıyor ve afiş üzerinde “Kaybetmek sözlüğünde olmayan bir devletle savaşıyorsunuz” sözleri yer alıyor.
Yine aynı medya grubunun yayınladığı başka bir afişte ise New York’taki One Worldwide Plaza gökdeleni, kanlı bir satır ve bir silahlı IŞİD militanı bulunuyor. Bu afişte ise “Yakında. Sadece terör. Saldırılarınızın cezasını kendi topraklarınızda ödeyeceksiniz” yazıyor.
IŞİD, geçen günlerde de, bir futbol sahası ile bomba ve silahlı bir teröristin bulunduğu bir afiş yayınlamış, daha önce de Rusya’daki turnuvada saldırı yapacaklarına dair tehdit içeren görseller paylaşmıştı.
2018 FIFA Dünya Kupası maçları Haziran ve Temmuz aylarında Rusya genelinde 11 şehirde oynanacak. (Fotoğraflı)

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