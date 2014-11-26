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IŞİD'den 'Cübbeli Ahmet Hoca'ya tehdit

Cübbeli Ahmet Hoca, son zamanlarda yaptığı sert IŞİD eleştirileriyle gündeme geliyor

26 Kasım 2014 11:11

IŞİD'in önde gelen isimlerinden olduğu öne sürülen Ebu Enes bir konuşmasında Cübbeli için "Ey sapık adam... Seni tövbeye çağırıyoruz. Böyle gidersen müşrik olarak öleceksin" dedi.

Türkiye'de sosyal medya ve toplantılar sayesinde milyonlara ulaşan IŞİD'in hedefinde "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak ünlenen Ahmet Mahmut Ünlü var. Cübbeli Ahmet Hoca, son zamanlarda yaptığı sert IŞİD eleştirileriyle gündeme geliyor.

Habertürk'ün haberine göre, IŞİD, pek çok İslami yazarı da ağır ifadeler kullanarak eleştiriyor. Sebep, Selefiliğe uymayan, aslında IŞİD'in aşırılıklarını eleştiren İslami anlayışa sahip olmaları.

Ebu Enes bir konuşmasında, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'ye şöyle diyor:

"Ey sapık adam... Seni tövbeye çağırıyoruz. Doğru yola gel. Böyle gidersen müşrik olarak öleceksin."

 

Bu IŞİD Amerikan projesi

 

Beyaz Tv ekranlarına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, "IŞİD denen kafirlerin dinle imanla alakası yok. Bunlar Amerikan projesi. Bunlar Müslüman olamaz. Sokakta geçeni tara, sıraya dizerek tara, yak yık. Sakalı uzatmışlar, suratlarında meymenet yok. Dünyayı ehli sünnete düşman etmek için büyük bir oyun ile karşı karşıyayız. Bunları 'cihattır, mücahittir, şehittir' diye düşünmeyin. Bunlar haricilerin devamıdır, cehennem köpekleridir. Hz. Ali'yi bile 'Allah rızası için' diye öldüren haricilerin devamıdır. Bunlar tekfircidirler. En büyük özellikleri kâfir damgası yapıştırmaktır" demişti.

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