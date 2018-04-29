IŞİD'den Bağdat'ta Şii mahallesinde saldırı: En az 8 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta nüfusunun çoğunu Şiilerin oluşturduğu Cemile ilçesinin doğusunda bir pazar yerinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

IŞİD'in medya kolu Amaq Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda Şiilerin hedef alındığı belirtildi.

Ancak ajansın açıklamasında saldırının, Sadr Kenti bölgesinde düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Polis kaynakları, olayın bir intihar saldırısı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirtiyor.

Reuters haber ajansına konuşan Irak güvenlik yetkilileri, saldırının düzenlendiği yerin, IŞİD'den tamamen geri alınması için operasyon başlatılan Telafer kasabasının 400 kilometre kuzeyinde, ordunun zafer kutlamaları için hazırlık yaparken düzenlendiğini söyledi.

Irak ordusundan Pazar günü yapılan açıklamada, 20 Ağustos'ta başlatılan kara harekâtı kapsamında kasabanın tamamına yakınının ele geçirildiği, IŞİD savaşçılarının kaçtığı şehrin 11 km kuzeybatısında bulunan Ayadiya köyünde ise çatışmaların devam ettiği belirtilmişti.

IŞİD'in elinde bulunan kasabalar arasında en kuzeyde yer alan Telafer, örgütün Suriye-Irak sınırı yakınlarındaki ikmal hattı olarak biliniyor.

Yaklaşık 2 bin IŞİD militanının kaldığı belirtilen Telafer düşerse, örgüt Irak'ta yalnızca Kerkük'ün batısındaki Havice bölgesi ile Irak'ın Suriye sınırında varlığını sürdürebilecek.

Iraklı yetkililer ve batılı mütteffiklerinin Musul'un batısında örgütün kontrol ve liderlik yapılanmalarını giderek kaybettiğine yönelik iddiaları da, doğrulanmış olacak.