'IŞİD'den ayrılanların sayısı artıyor'



Londra King's College'daki Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'nin (ICSR) hazırladığı raporda IŞİD'den ocak ayından beri en az 58 kişinin ayrıldığı belirtildi. Raporda bunlardan 17'sinin Haziran-Ağustos arasında örgütü terkettiğine dikkat çekildi. Örgütten ayrılma nedenlerinin en başında masum sivillerin ve Sünni Müslümanların öldürülmesinin geldiği belirtilen raporda, bir başka önemli nedenin ise IŞİD'in şimdiye dek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ciddi oranda zorlayamaması olduğu ifade edildi.

Raporda IŞİD'den ayrılan Almanya'dan Ebrahim B.'nin açıklamalarına yer verildi. Ebrahim B.'nin iki arkadaşıyla birlikte Esad'a karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye gittiği ancak bambaşka bir tablo ile karşılaştığı vurgulandı. Raporda Ebrahim B.'nin, 'Orada gerçekler başka. Müslüman Müslümana karşı savaşıyor. Esad unutulmuş' sözlerine yer verildi.

IŞİD'den bir başka ayrılma nedeni olaraksa 'yolsuzluk ve yokluk' gerekçe olarak gösterildi. Özellikle Batılı ülkelerden gelen IŞİD savaşçılarının elektrik kesintisi ya da temel ürünlerin eksikliğini kabul etmekte zorlandığı belirtildi. IŞİD'den ayrılanların 17 farklı ülkeden geldiği, bunlar arasında Batı Avrupa ülkeleri ve Avustralya'nın da bulunduğu vurgulandı. Raporda üyelerin IŞID'i terketmekte zorlandığı ifade edilerek, ayrılanların özellikle kendilerine yönelik intikam saldırısından endişelendiği, bu nedenle de saklandıkları belirtildi. Bazılarının zorunlu olarak Irak ya da Suriye'de yaşadığı bilgisi dikkat çekti.

Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi raporda, hükümetlerden IŞİD'den ayrılanları ceza ile tehdit etmemelerini istedi. Merkez raporunda, örgütten ayrılan bazı savaşçıların suç işlemiş olabileceğini, ancak buna rağmen yapacakları açıklamaların, başkalarının örgüte katılmasını engelleyebileceğini savundu.