IŞİD’ci diye tehdit edilen işçi, ailesinin gözleri önünde öldürüldü!

Adana'da IŞİD militanlarına benzetildiği için daha önce tehdit edildiği ileri sürülen 33 yaşındaki Ethem Türkben, akşam yemeği yediği hamile eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde, kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla öldürüldü. Yakınları, tekstil işçisi Türkben’i PKK’lıların öldürdüğünü iddia etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce görevlendirilen cenaze aracına alınan Ethem Türkben, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne götürüldü.

Fatih Karaçalı'nın DHA'de yer alan haberine göre, olay, dün akşam merkez Seyhan İlçesi’nin Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazından dönen Ethem Türkben, 3 aylık hamile eşi ve 3 çocuğu ile birlikte akşam yemeğine oturdu. Türkben ailesi, evin avlusunda yemek yerken, arka duvardan atlayan maskeli silahlı 2 kişi, Ethem Türkben’e tabancayla yakın mesafeden ateş etti.

Polisin 2 saat sonra geldiği iddia edildi

Ağır yaralanan Türkben, çevredeki vatandaşlar tarafından Özel Güney Adana Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Suruç’ta meydana gelen bombalı saldırı olayını protesto amacıyla düzenlenen korsan gösteriler nedeniyle polisin, olay yerine yaklaşık 2 saat sonra geldiği ileri sürüldü.

Hastaneden alınan Türkben’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Türkben’in PKK yandaşları tarafından öldürüldüğünü ileri süren yakınları, "Yaklaşık 3 yıl önce namaza başladı. Gönüllü olarak müezzinlik yapıyordu. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Ama sırf sakalı yüzünden, İslami yaşantısı nedeniyle PKK terör örgütü tarafından tehdit ediliyordu" dedi.

Polis geniş güvenik önlemi aldı

Ethem Türkben’in otopsisi yapılırken, ölüm haberini alan yakınları, Kalem Vakfı ile Hüdapar yöneticileri Adli Tıp Kurumu’na geldi. Olay çıkmaması için hazırlık yapan Adana Emniyet Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu’nun bulunduğu sokağın giriş ve çıkışına zırhlı araçları yerleştirdi, müdahale için Çevik Kuvvet Şubesi’nden polisler de hazır bekletildi. Geniş güvenlik önlemi altında otopsisi tamamlanan Ethem Türkben’in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada PKK aleyhine sloganlar atıldı.