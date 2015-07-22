PKK'nın İstanbul'da IŞİD üyesini öldürdüğü iddia edildi

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlenmesinin ardından PKK'nın İstanbul'da bir IŞİD üyesini öldürdüğü öne sürüldü.

Bugün sabaha karşı 06.00'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde kalan iki polis memuru, evlerinde vurularak öldürülmesini PKK üstlenmişti.

Radikal'de yer alan habere göre, PKK tarafından öldürüldüğü belirtilen kişinin sosyal medyadan Suruç katliamını öven paylaşımlarda bulunduğu belirtiliyor. PKK hesaplarında ise söz konusu kişinin Kobani'de IŞİD saflarında savaşırken yaralandığı ve 7 ay önce İstanbul'a geldiği, bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

IŞİD’e yakın sosyal medya hesaplarından bir üyelerinin PKK ’nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından öldürüldüğü iddia edildi. IŞİD sempatizanı hesaplardan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin dün gece vurulduğu öne sürüldü.

Öldürüldüğü belirtilen kişinin ‘selef ebu selef’ adlı sosyal medya hesabını kullandığı açıklandı. Söz konusu hesapta, IŞİD ve lideri Bağdadi ile ilgili paylaşımlar ve Suruç katliamını öven paylaşımlar yer alıyor.

‘YDG-H karayolları' adlı sosyal medya hesabında yayınlanan bildiride de “Mürsel Gül adlı kişinin dün gece saat 23.00’te vurularak öldürüldüğü” belirtildi. Söz konusu açıklamada, Mursel Gül adlı kişinin Kobani’de YPG’ye karşı savaşan IŞİD içerisinde yönetici düzeyinde olduğu, yaralandığı için 7 ay önce tedavi amacıyla İstanbul ’a getirildiği ve dün gece bombalı saldırı gerçekleştirmek üzere geldiği Karayolları Mahallesi’nde yakalanarak infaz edildiği iddia edildi.