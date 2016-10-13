IŞİD zanlısının intiharının ardından soru işaretleri

Almanya'da terör eylemi düzenlemeyi planladığı iddiasıyla pazar günü gözaltına alınan IŞİD zanlısı Caber El Bekir'in tutuklu bulunduğu hücrede kendisini asarak intihar etmesi tartışmaların fitilini yaktı.

Saksonya eyaletindeki cezaevinde sıkı gözetim altında olduğu bilinen El Bekir'in intiharına siyasi çevrelerden de sert tepkiler geldi. Olayın bir an önce aydınlatılmasını talep eden siyasiler, zanlının hücresinde kendisini nasıl asabildiği sorusuna yanıt arıyor.

De Maiziere: Soruşturmalar zorlaştı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, olayın bir an önce aydınlatılmasını talep etti. Bakan, "Dün olanların bölgedeki yargı birimleri tarafından hızlı ve kapsamlı şekilde aydınlatılması gerekiyor" dedi. De Maiziere ZDF kanalındaki açıklamasında, zanlının intihar etmiş olmasının, zanlının işbirlikçilerinin ve olası saldırı planlarının ortaya çıkarılması yönündeki soruşturmaları zorlaştırdığını söyledi. Bakan, olayın olabildiğince hızlı şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Federal Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Renate Künast da zanlının intiharının Saksonya yargısına büyük gölge düşürdüğünü söyledi. Saksonya yargı birimleri tarafından olayın aydınlatılmasının yeterli olmayacağını ifade eden Künast, "Bağımsız kuruluşlar tarafından inceleme yapılması gerekiyor" dedi.

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping ise Hristiyan Demokrat Partili Saksonya Adalet Bakanı Sebastian Gemkow'un istifa etmesini istedi. "Saksonya yargısı bir hukuk devleti için utanç kaynağı" diyen Kipping, zanlının intiharının bir skandal olduğunu ve bunun bir takım sonuçları olması gerektiğini ifade etti.

Saksonya Adalet Bakanı: Akut intihar riski yoktu

El Bekir'in avukatı Alexander Hübner, Focus Online haber portalına açıklamasında, zanlı El bekir'in intihar riskinin yüksek olduğunun cezaevi sorumluları tarafından bilindiğini ve El Bekir'le ilgili tutanaklarda riske dikkat çekildiğini açıklamıştı. İddiaları geri çeviren Saksonya Adalet Bakanı Sebastian Gemkow, intihar riski olduğunun bilinmediğini söyledi. Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Bakan Sebastian Gemkow, düzenlediği basın toplantısında "Zanlının akut intihar riski olduğu tespit edilmedi" dedi. Bakan, zanlının kendisini gömleğiyle hücresinin parmaklıklarına astığı bilgisini de verdi.

Zanlının cezaevine gelmesinin ardından kendisiyle görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelere psikologların da dahil olduğunu söyleyen Saksonya Adalet Bakanı, "Bu olayın hiç yaşanmaması gerekiyordu" dedi. Gemkow, "Engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmış olmamıza rağmen ne yazık ki oldu" diye konuştu.

Almanya'da havalimanlarına saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddia edilen terör zanlısının 22 yaşındaki Suriyeli Caber El Bekir, Chemnitz'de cumartesi günü düzenlenen operasyonda polisten kaçmayı başarmış, ancak daha sonra sığındığı Suriyeliler tarafından polise teslim edilmişti. El Bekir'in evinde yapılan aramada, yaklaşık 1,5 kilogram dolayında tahrip gücü yüksek patlayıcı madde ele geçirilmişti. Soruşturmada, El Bekir'in IŞİD bağlantıları üzerinde durulduğu belirtilmişti.

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Reuters/dpa/DW, BÖ/GA