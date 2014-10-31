IŞİD zanlısı mahkemede konuştu



Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde Kosova kökenli Kreshnik B.'nin Suriye'de IŞİD saflarında savaştığı ve bir terör örgütüne katıldığı gerekçesiyle yargılanmasına dün devam edildi. Savcılığın hakkında 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği Kershnik B. davanın dördüncü duruşmasında suskunluğunu bozdu.

Ceza indiriminden yararlanmak için konuşma kararı alan Kreshnik B. duruşmada örgüt bağlantısı olmadığını, kişisel bir karar alarak geçen yıl Türkiye üzerinden Suriye'ye gittiğini söyledi. Suriye'de bir süre askeri eğitim aldığını ifade eden B., burada piyade tüfeğiyle talim yaptığını anlattı. Ancak çatışmalara katılmadığını vurgulayan B., sadece nöbet tuttuğunu ve denetimlerde yer aldığını ileri sürdü.

B. yolculuk sırasında ve Suriye'de bulunduğu esnada yanında yer alan kişilerle ilgili bilgi vermedi. B. Suriye'ye birlikte gittiği 6 kişinin kimler olduğunu da söylemedi.

Hayatı sorgulamış

Eğlence hayatını sevmediğini belirten Kreshnik B., 16- 17 yaşlarında yaşamını sorgulamaya başladığını, bu sırada da camiye giderek namaz kıldığını söyledi. Radikal bir çevreye girmediğini ileri süren B., “Esad rejimine karşı direnen kardeşlerime destek vermek için kendi kararımla Suriye'ye gittim” dedi.

Suriye'deki çatışmalarda bir arkadaşının öldüğü hatırlatılan Kreshnik B.'nin bu ölümü nasıl karşıladığı soruldu. B., “Bir şehit için üzülemem, ben de şehit olmayı arzu ediyorum” deyince avukatı Mutlu Günal, yargıçtan duruşmaya kısa bir süre ara vermesini istedi.

Aradan sonra avukat Günal, müvekkilinin şehit olmaktan “Almanya'da intihar saldırısı düzenlemeyi” kast etmediğini belirtti. Günal, Kreshnik B.'nin “şehitlik” kavramıyla baskıya karşı mücadele sırasında ölümü göze almayı kast ettiğini belirterek müvekkilinin ülkesi için ölen Alman askerlerini de şehit olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Kendisi döndü

Kreshnik B. altı ay kaldığı Suriye'den, Esad rejimine direnen diğer Müslümanlarla savaşmak istemediği için döndüğünü belirterek, “Yaşadıklarımdan sonra barışın ne denli önemli olduğunu anladım” ifadesini kullandı.

2013 yazında İstanbul üzerinden Suriye’ye giderek IŞİD örgütüne katılan ve örgüt için savaştığı belirtilen Kreshnik B., 'yabancı bir terör örgütüne üye olmak' ve ‘yabancı ülkede savaşa katılmakla' suçlanıyor. Suriye'de 6 ay kaldıktan sonra Almanya'ya dönen Kreshnik B. Almanya'da IŞİD üyesi olmaktan yargılanan ilk zanlı.