IŞİD, Yunus Peygamber türbesini havaya uçurdu!

Haziran'dan beri Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un kontrolüne ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Hz. Yunus’un türbesini havaya uçurdu

Daha önce Musul, Telafer ve Kerkük'te din adamlarına ait türbeleri ve Şii camilerini dinamit kullanarak patlatan IŞİD, bu kez Musul'da peygamber Hz. Yunus'un türbesi olarak bilinen tarihi mekanı aynı yöntemi kullanarak havaya uçurdu. Müslümanlar ve Hristiyanlar için de kutsal sayılan Yunus Peygamber türbesinin patlatılması Irak'lılar arasında tepkiye neden oldu.

134 Hicri yılında yapılan cami her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyordu. Türk hacılar kutsal topraklara giderken burayı ziyaret etmeyi hacca tamamlayıcı bir ibadet olarak görüyorlardı. 2010 Haziranında caminin yakınında bir bomba patlaması sonucu dış duvarı zarar görmüştü.