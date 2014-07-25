T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, Yunus Peygamber türbesini havaya uçurdu!

IŞİD'in Musul'daki Yunus Peygamber türbesini havaya uçurması Iraklıların tepkisini çekti

25 Temmuz 2014 13:31

Haziran'dan beri Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un kontrolüne ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Hz. Yunus’un türbesini havaya uçurdu

Daha önce Musul, Telafer ve Kerkük'te din adamlarına ait türbeleri ve Şii camilerini dinamit kullanarak patlatan IŞİD, bu kez Musul'da peygamber Hz. Yunus'un türbesi olarak bilinen tarihi mekanı aynı yöntemi kullanarak havaya uçurdu. Müslümanlar ve Hristiyanlar için de kutsal sayılan Yunus Peygamber türbesinin patlatılması Irak'lılar arasında tepkiye neden oldu.

134 Hicri yılında yapılan cami her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyordu. Türk hacılar kutsal topraklara giderken burayı ziyaret etmeyi hacca tamamlayıcı bir ibadet olarak görüyorlardı. 2010 Haziranında caminin yakınında bir bomba patlaması sonucu dış duvarı zarar görmüştü.

ETİKETLER

ışidyunus peygambertürbehavaya uçurmakhaber

İlgili Video

IŞİD, Yunus Peygamber türbesini havaya uçurdu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24