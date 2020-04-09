'IŞİD yöneticiliği’nden yargılanan Bayancuk'un tahliye kararına itiraz edildi; cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı

IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ve yaklaşık 3 yıldır tutuklu yargılanan ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında tahliye kararı verildi. Savcılığın karara itirazının ardından Bayancuk cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre 2017 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bayancuk, “Terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yargılanıyordu. Bayancuk’un duruşması bugün Sakarya Adliyesi’nde görüldü. Bayancuk duruşmaya Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Mahkeme Bayancuk’un tahliyesine karar verdi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre ise Sakarya Cumhuriyet Savcısı Serkan Özgen karara itiraz etti ve mahkeme itirazı kabul etti. Bayancuk hakkında cezaevinden tahliye edilmeden yakalama kararı çıkartıldı.

Bu karar sonrası Bayancuk, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Bayancuk, tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

Tahliye kararı TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. Bayancuk’un tahliye edilmediğini belirten AKP Özlem Zengin şunları söyledi:

“Türkiye’de, onlar inansa da inanmasa da özgür bir yargı sistematiği var. Bu yargı sistematiği içerisinde, mekanizma içerisinde Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bahsi geçen kişinin tahliyesine karar vermiştir, savcı itiraz etmiştir. 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi, bu itirazı haklı bulmuştur ve bahsi geçen kişinin tutukluluğu devam etmektedir. Tahliyesi söz konusu olmamıştır.”