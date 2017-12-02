IŞİD yerleşkesine saldırı düzenlendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Aralık (DHA) - Afganistan\'daki bir IŞİD yerleşkesine drone kullanılarak bir saldırı düzenlendi.

Afganistan\'ın doğusunda yer alan Nangarhar kentindeki bir IŞİD yerleşkesine Perşembe günü bir saldırı düzenlendi. Yerel yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, birden fazla drone aracılığıyla gerçekleştirilen saldırıda en az dört militan öldürüldü ve sekizi yaralandı. Açıklamada, ABD\'ye ait dronelarla gerçekleştirilen saldırının Pakistan\'daki Wazir Tangi bölgesini hedef aldığı fakat bilinmeyen bir sebeple Nangarhar\'da gerçekleştiği söylendi.

IŞİD konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, Perşembe günü gerçekleştirilen saldırıdan bir gün önce yine aynı bölgede benzer bir saldırı gerçekleşmiş ve sekiz militan hayatını kaybetmişti.