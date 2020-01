"IŞİD yerine DAEŞ ısrarı neden?"

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, hükümetin IŞİD yerine DAEŞ söylemini yerleştirmeye çalıştığını savunarak "Malumunuz dünya IŞİD’i kullanıyor, açılımı Irak Şam İslam Devleti. Bu durumdan rahatsız olanlar var, Biden’la yapılan toplantıda bir kadın gazeteci, IŞİD diyerek bir soru sordu. Cumhurbaşkanımız olaya müdahale edip 'Gazeteci bayanın dilinin sürçtüğünü İslam asla terör yapmaz diyerek IŞİD’in DEAŞ olarak değiştirilmesi gerektiğini' söyledi. Yani Cumhurbaşkanımız İslam kelimesini kaldırıyor, DEAŞ; Devlet’ül Irak ve’ş Şam anlamına geliyor" dedi. "Yani İslam acayip masum! Yapmayın, silah tüccarlarının çok sevdiği bu örgüt ve benzerleri, her şeyi İslam adına sürdürüyor" diyen Özgentürk, "Başımızı devekuşu gibi kuma gömmekle, bu İslami terör örgütleri yok olmuyor!" ifadesini kullandı.

Ordumuz ÖSO yani Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte IŞİD’i vuruyor! Ancak bölge zaten terk edilmiş. Bu arada fırsattan istifade silahı ve savaşı çok seven güvenlik uzmanları bizlere tek tek zırhlı tankların kaç menzil top atışı yaptığını, koordinatların uydudan nasıl belirlendiğini, anında nasıl tankların içindeki bilgisayara geldiğini ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Benim de aklıma tuhaf sorular geliyor. Kardeşim siz, silah şirketlerinin halkla ilişkiler bölümünde mi çalışıyorsunuz? Bu ne iştah! Biraz da şunu söyleyin, her bir F16 uçağının kalkışı 400 bin dolara mal oluyor! Zırhlı tankları Türk mühendisler ve işçiler yapmış... Hangi patronlara bu silahlar ihale edildi, halkın vergilerinin ne miktarı bu silahlara gitti?

Ayrıca bu ÖSO’dan şiddetli şüphelerim var. Bir miktar cihatçı olduklarını dünya biliyor. Peki, Allah aşkına, koskoca bir özel harekât komutanı neden bunlara sarılıp fotoğraf çektiriyor? Bir de lokum götürülmüş. Sanki bayram gezmesine gidiliyor.

Ne oldu Antep’teki patlamanın sonuçları! IŞİD Türkiye’nin övünülen marka kenti Antep’i işgal etti, çarşılar, pazarlar, artık IŞİD’in elinde biz tutmuş, IŞİD’i bombalıyoruz. Bu arada top ateşi PYD’ye yönelmiş, o kadar kusur kadı kızında da bulunur. Benim bildiğim IŞİD’le bu zamana kadar mücadele eden PYD güçleriydi. Şimdi gelelim başlığımdaki soruya, neden ülkemizde yöneticiler IŞİD yerine DEAŞ söylemini yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunu keşfetmek savaş politikamızı da keşfetmek olacak. Malumunuz dünya IŞİD’i kullanıyor, açılımı Irak Şam İslam Devleti. Bu durumdan rahatsız olanlar var, Biden’la yapılan toplantıda bir kadın gazeteci, IŞİD diyerek bir soru sordu. Cumhurbaşkanımız olaya müdahale edip“Gazeteci bayanın dilinin sürçtüğünü İslam asla terör yapmaz diyerek IŞİD’in DEAŞ olarak değiştirilmesi gerektiğini” söyledi. Yani Cumhurbaşkanımız İslam kelimesini kaldırıyor, DEAŞ; Devlet’ül Irak ve’ş Şam anlamına geliyor. Yani İslam acayip masum! Yapmayın, silah tüccarlarının çok sevdiği bu örgüt ve benzerleri, her şeyi İslam adına sürdürüyor. Başımızı devekuşu gibi kuma gömmekle, bu İslami terör örgütleri yok olmuyor!

Şimdi artık, başımızı kumdan kaldıralım ve kendimize bir bakalım. Muhalefet partisi başkanına suikast yapılan bir ülke durumundayız. Alay eder gibi PKK ve IŞİD her yerde bombalı saldırılar yapıyor. Feto terör örgütü yenilmediğini, kendisinin bir işaret fişeği olduğunu hepimize ilan ediyor!

Peki, ne olacak? Bunu kimseler bilmiyor, Rusya, İran, Amerika kendi ülkelerinin çıkarlarını düşünen yöneticiler tarafından her an dengeleri değiştiriyorlar. Kürtlerin ağzına bir parmak bal, bizim ağzımıza iki parmak bal sürerek, Ortadoğu’ya silah satmak için sürekli yeni düşmanlar yaratıyorlar. Yoksa şu uzmanların anlattığı muhteşem silahlar hangi enayilere satılacak!



