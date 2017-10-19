"IŞİD, yeni bir 11 Eylül için plan yapıyor"

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, cihatçıların bıçaklı ve araçlı saldırılar düzenleyerek üyelerini ‘bağlı' tuttuğunu ve 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılara benzer büyük bir saldırı planladığını açıkladı.

Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde konuşan Duke, cihatçıların büyük sivil kayıplara yol açmak adına uçakları düşürmeye dair planlar yaptığına dikkat çekti.

Sputnik’in haberine göre IŞİD'in şu an ‘geçiş dönemi'nde olduğunu vurgulayan Duke, örgütün büyük bir saldırıya odaklandığını ifade etti.

Duke, "IŞİD veya diğerleri olsun, terör örgütleri 11 Eylül'de yaptıkları gibi büyük bir patlama istiyor. Uçak düşürmek istiyorlar, istihbarat bu konuda net" diye konuştu.

"Terör tehdidi üst seviyede"

Duke, ABD için terör tehdidi seviyesinin son derece yüksek olduğunu dile getirdi.

‘Bir başka 11 Eylül saldırısı tehdidine' karşı alınan önlemlerin neler olduğuna dair soruya Duke şu yanıtı verdi:

"Konuşamayacağımız sıkı önlemler üzerinde çalıştık. Deplasman maçını oynamaya çalışıyoruz ve bu, onların güvenli bölgelerinde ve evlerinde onlara karşı işe yarıyor."

İngiliz İç İstihbarat Servisi'nin (MI5) Başkanı Andrew Parker da, ülkesinin şu ana kadarki en ciddi terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.