T24 LogoT24 Logo
Dünya

"IŞİD, yeni bir 11 Eylül için plan yapıyor"

IŞİD'in büyük ölçekli bir saldırı planladığı belirtildi

19 Ekim 2017 15:21

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, cihatçıların bıçaklı ve araçlı saldırılar düzenleyerek üyelerini ‘bağlı' tuttuğunu ve 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılara benzer büyük bir saldırı planladığını açıkladı.

Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde konuşan Duke, cihatçıların büyük sivil kayıplara yol açmak adına uçakları düşürmeye dair planlar yaptığına dikkat çekti.

Sputnik’in haberine göre IŞİD'in şu an ‘geçiş dönemi'nde olduğunu vurgulayan Duke, örgütün büyük bir saldırıya odaklandığını ifade etti.

Duke, "IŞİD veya diğerleri olsun, terör örgütleri 11 Eylül'de yaptıkları gibi büyük bir patlama istiyor. Uçak düşürmek istiyorlar, istihbarat bu konuda net" diye konuştu.

"Terör tehdidi üst seviyede"

Duke, ABD için terör tehdidi seviyesinin son derece yüksek olduğunu dile getirdi.

‘Bir başka 11 Eylül saldırısı tehdidine' karşı alınan önlemlerin neler olduğuna dair soruya Duke şu yanıtı verdi:

"Konuşamayacağımız sıkı önlemler üzerinde çalıştık. Deplasman maçını oynamaya çalışıyoruz ve bu, onların güvenli bölgelerinde ve evlerinde onlara karşı işe yarıyor."

İngiliz İç İstihbarat Servisi'nin (MI5) Başkanı Andrew Parker da, ülkesinin şu ana kadarki en ciddi terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.

ETİKETLER

Elaine DukeIŞİD11 Eylül saldırılarıABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24