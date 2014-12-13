IŞİD yanlısı twitter kullanıcısı yakalandı



Bangalore polisi gözaltına alınan kişinin 24 yaşındaki mühendis Mehdi Masrur Bisvas olduğunu ve çokuluslu bir şirkette çalıştığını açıkladı. Şahsın sabah saatlerinde kaldığı apartman dairesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Bisvas'ın kullandığı "@ShamiWitness" adlı hesabının 17 bin 700'den fazla takipçisi olduğu ve ayda ortalama 2 milyon kez görüntülendiği belirtiliyor.

Bangalore polisi tarafından yapılan açıklamada “Mehdi Bisvas son birkaç yıldır Shami Witness Twitter hesabını kullandığını itiraf etmiştir” denildi. Ancak şahsın IŞİD ile doğrudan bağlantı içinde olduğunun sanılmadığı belirtildi.

İngiliz televizyonu Channel 4 News perşembe günkü haberinde kullanıcının IŞİD savaşçıları ve destekçilerinden gelen bilgileri bir araya getirerek paylaştığını duyurmuştu. Haberde Twitter kullanıcısının IŞİD'e katılan İngiliz cihatçılarla iletişim halinde olduğu ifade edilmişti. Hesabın bu haber sonrasında kapatıldığı belirtiliyor.

Mehdi Bisvas'ın ifadesinde “Hindistan halkına karşı savaş ya da şiddet çağrısı yapmadım. Kimseye yanlış bir şey yapmadım. Kimseye zarar vermedim. Ülkenin yasalarını ihlal etmedim” dediği kaydediliyor.

Twitter kullanıcısı hakkında “dost bir ülkeye savaş çağrısında bulunmak” ve Enformasyon Teknoloji Yasası'nı ihlal etmekten dava açılacağı belirtiliyor.