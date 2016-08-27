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BBC Türkçe

IŞİD videosunda 'İngiliz çocuk'

IŞİD, Suriye\'de beş çocuğun, Kürt savaşçılar olduğu belirtilen tutsakları öldürürken çekilen görüntülerini paylaştı. Görüntüdeki çocuklardan birinin İngiliz olduğu öne sürüldü.

27 Ağustos 2016 14:09

IŞİD, aralarında İngiliz olduğu öne sürülen bir çocuğun da bulunduğu toplam beş erkek çocuğun Suriye'de tutsakları öldürürken çekilen görüntülerini yayınladı.

Çocukların yaşları 10 ila 13 arasında değişiyor.

Videoda çocuklar, ellerinde silahlarla, Kürt savaşçılar oldukları belirtilen ve dizlerinin üstüne çöken tutsakları öldürürken görülüyor.

Beş çocuktan birinin adı Ebu Abdullah el Britani. İngiliz olduğu söylenen çocuğun kimliği teyit edilemedi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili yorum yapmadı.

Çocukların üzerinde askeri kamuflaj desenli formalar ve başlarında siyah bereler var. Tutsakların üzerinde de turuncu renkli üniformalar var.

İsminin Ebu el Bara el Tunisi (Tunuslu) olduğu belirtilen çocuk, Kürt savaşçılara Arapça sesleniyor ve onlara karşı savaşın henüz başlamadığını söyleyip daha fazla şiddet yaşanacağı söylüyor.

Diğer çocukların isimlerinin de Ebu İshak el Masri (Mısırlı), Ebu Abdullah el Britani (İngiliz), Ebu Fuad el Kürdi (Kürt), Yusuf el Uzbeki (Özbek) olduğu belirtiliyor.

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