'IŞİD ve El Kaide ortak hareket kararı aldı'

Ortadoğu'da büyük bir tehdit haline gelen Irak Şam İslam Devleti IŞİD ile Suriye'de El Kaide'ye bağlı faaliyet gösteren El Nusra'nın üst düzey yöneticileri gizlice görüşerek ortak hareket kararı aldı.

Associated Press'in haberine göre, IŞİD'in ve Suriye'deki El Kaide bağlantılı El Nusra örgütü 2 Kasım'da gizli bir görüşmede bir araya geldi. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirildiği açıklanan gizli görüşmede örgütler birlikte hareket etme ve güçlerini birleştirme kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte ABD'nin Suriye'deki ılımlı örgütleri silahlandırarak kendi yanında savaştırma planı da büyük bir darbe yemiş oldu.

AP'ye konuşan ÖSO komutanlarının, can güvenlikleri nedeniyle ve kendi istekleriyle isimlerinin gizlendiği belirtildi. Komutanların ifadelerine göre toplam 7 üst düzey örgüt lideri Halep yakınlarındaki Atareb kasabasında bir araya geldi. Gece yarısı başlayan ve yaklaşık 4 saat süren görüşmeden ittifak kararı çıktı. ÖSO komutanlarına göre bir diğer görüşme ise ÖSO'nun güçlü olduğu bir bölgede üçüncü bir parti tarafından ayarlandı. ÖSO casuslarına göre bu görüşmeden de IŞİD-El Nusra ittifakı çıktı.

Hedef Kobanê mi?

Gizli görüşmenin IŞİD'in 3 aydır ele geçirmeye çalıştığı Kobanê'de güç kaybetmeye başladığı bir zamanda yapılması, ABD ve koalisyonun düzenlediği saldırıların örgütü zayıflattığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Bilindiği üzere ABD'nin son hava saldırısında el Bağdadi'nin konvoyunun vurulduğu ve IŞİD liderinin öldüğü iddia edilmişti. Aynı saldırıda Bağdadi'nin sağ kolu da hayatını kaybetmişti.

ÖSO komutanlarının verdikleri bilgilere göre gizli görüşmelerde IŞİD ve El Nusra, başta YPG olmak üzere Kürt milis gruplar ve Kobanê'nin ele geçirilmesi için güç birliğine gitti.