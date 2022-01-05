Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen 5 kişinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki listenin, “DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan, “Mevlüt Kar”, “Denis Mamadou Gerhard Cospert”, “Nayef Salam muhammad Ujaym Al-Hababi”, “Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali” ve “Tuah Febriwansyah” isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu karara karşı Resmi Gazete’de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabilir."