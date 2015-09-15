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IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla öldürülen Mürsel Gül cinayeti ile ilgili 2 tutuklama

Mürsel Gül'ün IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle YDG-H'liler tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti

15 Eylül 2015 21:18

Sultangazi'de IŞİD'li olduğu iddiasıyla öldürülen Mürsel Gül cinayeti ile ilgili PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si tutuklandı.

Çetin Aydın’ın DHA’da yer alan haberine göre, Sultangazi'de temizlik malzemesi toptancılığı yapan Mürsel Gül, sipariş götürdüğü adresin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada Gül'ün YDG-H üyelerince öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaştı. Polis, YDG-H üyelerinin Gül'ün bir arkadaşını kullanarak tuzağa düşürdüklerini belirledi.

Cinayetle ilgili araştırma sürerken, YDG-H'ın twitter hesaplarından biri olduğu iddia edilen YDG-H Karayolları, infazın kendileri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Duyuruda Gül'ün “IŞİD'in yöneticilerinden olması nedeniyle hedef olduğu” ifade edildi. Gül'ün 3 ay takip edilerek öldürüldüğünü, YPG'ye karşı IŞİD saflarında savaştığının tespit edildiği iddiasına yer verildi.

Facebook sayfasında Selef Ebu Selef kod adını kullanan Mürsel Gül'ü öldüren kişilerin kimlikleri, güvenlik kamera görüntüleri ve istihbarat çalışmasıyla tespit edildi. Olaya karışan 4 kişinin adreslerine önceki gün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 4 kişiden 2'si serbest kalırken, 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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