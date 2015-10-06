IŞİD, Usame bin Ladin'i öldüren askerin adresini yayınladı

IŞİD, 2011'de El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren asker Robert O'Neill'in ev adresini yayınladı. Pakistan'da yapılan operasyona katılan O'Neill, kimliğini uzun süre gizli tuttuktan sonra, Kasım 2014'te El Kaide liderini öldüren kişinin kendisini olduğunu duyurmuştu.

Mirror'da yer alan habere göre, IŞİD militanları tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgiler arasında, ev adresinin yanı sıra, kendisinin nasıl bulunacağına dair bilgiler de verildi. O'Neill'in adresini açıklayan kişinin, O'Neill'in babasının "IŞİD'den korkmadıklarına" dair açıklamasını da paylaştığı bildirilirken, militanların, ABD 'deki sempatizanlarına O'Neill'ı öldürme çağrısı yaptığı da belirtildi.