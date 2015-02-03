IŞİD Ürdünlü pilotu yaktı



Ürdün'ün IŞİD'in elinden kurtarmak için rehine değişimine hazır olduğunu duyurduğu pilot Muaz El Kesasibe'nin IŞİD militanları tarafından diri diri yakıldığı bildirildi. Örgüt internet üzerinden yayınladığı videoda Ürdünlü pilotun infazının görüntülerini yayınladı.

El Kesasibe'nin uçağı geçen aralık ayında Suriye'nin kuzeyindeki Rakka üzerinden uçarken düşürülmüş ve pilot IŞİD militanları tarafından rehin alınmıştı.

Ürdün bir süredir örgütle 26 yaşındaki pilotu serbest bırakması için pazarlık yapıyordu ve El Kaide hükümlüsü Sacide El Rişavi'nin serbest bırakılmasını teklif etmişti. Muaz El Kesasibe, ABD öncülüğünde müttefik ülkelerle IŞİD'de karşı düzenlenen operasyonlarda hayatını kaybeden ilk asker oldu.

Aileye haberi ordu verdi

Ürdün medyasında pilotun 3 Ocak'ta öldürüldüğü aktarıldı. El Arabiya televizyonu, pilotun ailesine ölüm haberini Ürdün ordusunun verdiğini bildirdi.

IŞİD'in "kötücül ve barbar" bir örgüt olduğunu belirterek eylemi kınayan ABD Başkanı Barack Obama, bunun IŞİD'e karşı oluşturulan ittifakın çabalarını ikiye katlayacağını ifade etti.

IŞİD, geçen ay Haruna Yukava ve Kenji Goto adlı iki Japon rehinenin görüntüsünü yayımlamış ve rehinelerin Japon hükümetinden 72 saat içinde fidye olarak 200 milyon dolar istemişti.

Örgüt daha sonra önce Yukava'yı öldürdüğünü duyurmuş, daha sonra da 2005'te Amman'da 57 kişinin öldüğü saldırıya katılan Irak uyruklu Sacide El Rişavi'nin serbest bırakılmaması halinde Goto ve Kesasibe'nin de öldürüleceğini açıklamıştı. Japon rehine Goto'nun öldürüldüğünü gösteren video da haftasonu yayınlandı.