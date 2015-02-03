T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Ürdünlü pilotu yaktı

IŞİD militanlarının internet üzerinden yayınladığı video başvurdukları şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor. Militanlar kaçırılan Ürdünlü pilotu diri diri yaktı.

03 Şubat 2015 22:40


Ürdün'ün IŞİD'in elinden kurtarmak için rehine değişimine hazır olduğunu duyurduğu pilot Muaz El Kesasibe'nin IŞİD militanları tarafından diri diri yakıldığı bildirildi. Örgüt internet üzerinden yayınladığı videoda Ürdünlü pilotun infazının görüntülerini yayınladı.

El Kesasibe'nin uçağı geçen aralık ayında Suriye'nin kuzeyindeki Rakka üzerinden uçarken düşürülmüş ve pilot IŞİD militanları tarafından rehin alınmıştı.

Ürdün bir süredir örgütle 26 yaşındaki pilotu serbest bırakması için pazarlık yapıyordu ve El Kaide hükümlüsü Sacide El Rişavi'nin serbest bırakılmasını teklif etmişti. Muaz El Kesasibe, ABD öncülüğünde müttefik ülkelerle IŞİD'de karşı düzenlenen operasyonlarda hayatını kaybeden ilk asker oldu.

Aileye haberi ordu verdi

Ürdün medyasında pilotun 3 Ocak'ta öldürüldüğü aktarıldı. El Arabiya televizyonu, pilotun ailesine ölüm haberini Ürdün ordusunun verdiğini bildirdi.

IŞİD'in "kötücül ve barbar" bir örgüt olduğunu belirterek eylemi kınayan ABD Başkanı Barack Obama, bunun IŞİD'e karşı oluşturulan ittifakın çabalarını ikiye katlayacağını ifade etti.

IŞİD, geçen ay Haruna Yukava ve Kenji Goto adlı iki Japon rehinenin görüntüsünü yayımlamış ve rehinelerin Japon hükümetinden 72 saat içinde fidye olarak 200 milyon dolar istemişti.

Örgüt daha sonra önce Yukava'yı öldürdüğünü duyurmuş, daha sonra da 2005'te Amman'da 57 kişinin öldüğü saldırıya katılan Irak uyruklu Sacide El Rişavi'nin serbest bırakılmaması halinde Goto ve Kesasibe'nin de öldürüleceğini açıklamıştı. Japon rehine Goto'nun öldürüldüğünü gösteren video da haftasonu yayınlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİDMuaz Kesasibe IŞİDKesasibeSuriyeRakkaIŞİD KaideSacide Rişavi Kesasibe ABDOcakArabiyaABD Başkanı Barack ObamaHaruna YukavaKenji GotoJaponYukavaAmmanIrakSacide RişaviGotoDeutsche Welle Türkçe dpa/DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24