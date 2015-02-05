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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD üç Çinli militanı öldürmüş

IŞİD örgütüne katılanlar arasında Çinli militanların da bulunduğu ortaya çıktı. Çin basını, kaçmaya çalışan üç Çinli savaşçının öldürüldüğünü aktarıyor.

05 Şubat 2015 18:19


Çin'de devlet kontrolündeki 'Global Times' adlı gazete, IŞİD'e katılan 3 Çinli militanın örgütten kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü bildirdi.

Gazetede yer alan haberde militanlardan ikisinin aralık ayı sonlarında Irak'ta, diğerinin de eylül ayında Suriye'de öldürüldükleri belirtildi.

Pekin endişeli

Bilgileri Kürt güvenlik kaynaklarına dayandıran gazete, yaklaşık 300 kadar Çinli'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD saflarında savaştığını da aktarıyor. Çinlilerin Türkiye üzerinden bölgeye gittikleri belirtiliyor.

Çin yönetimi, özellikle Müslüman azınlık Uygurların yaşadığı Sincan bölgesindeki huzursuzluklar nedeniyle radikal İslamcıların ülkede etkisini daha fazla göstermesinden endişe ediyor.

Türkiye'ye eleştiri

Pakistan ve Afganistan sınırındaki bölgede meydana gelen saldırılardan ayrılıkçıları sorumlu tutan Pekin, Türk hükümetini de eleştiriyor. Türkiye'nin güneydoğu Asya'da güvenlik riski oluşturan Uygurların kaçışına koruma sağladığı iddia ediliyor.

Gazetenin haberinde eylül ayında öldürülen Çinli'nin de IŞİD'dan ayrılarak Türkiye'ye gidip orada üniversite eğitimi aldığı planladığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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