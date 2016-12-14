'IŞİD, Türkiye'den sağladığı hammaddeyle silah üretiyor'

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının, "düzenli bir ordu" ölçeğine yaklaşır nitelikte silah ve mühimmat üretim kapasitesine sahip olduğu açıklandı.

İngiltere merkezli Conflict Armament Research adlı gözlem kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre, örgüt, silah ve mühimmat üretiminde belirli bir standart yakalamış durumda.

Aynı kuruluş, radikal İslamcı örgütün "teknik bir kesinliğe" ulaştıkları silah yapım tesislerinde kullanılan hammaddeyi ise Türkiye'den sağladığını iddia etti.

Raporda, IŞİD'in Türkiye içinde büyük bir "tedarikçi ağı" bulunduğu, Suriye üzerinden Musul'a sokulan silahların ve mühimmatın hammaddesinin "Türkiye iç pazarından sağlandığı" ifadesi yer alıyor.

İddia ile ilgili olarak Türkiye'de hükümet yetkililerinden şu ana kadar henüz bir açıklama yapılmadı.

Raporda IŞİD'in silah üretim kapasitesi için, "endüstri" terimi kullanılıyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Her ne kadar üretim merkezlerinde silah endüstrisinde standart olmayan bazı malzemeler ve patlayıcılar kullanılsa da, organizasyon şekli, kalite kontrol, envanter yönetimine bakıldığında merkezi olarak yönetilen kompleks bir endüstriyel üretimle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz."

Tesisleri gezen gözlemciler, IŞİD'in üretim standardını tanımlamak için de şu örneği veriyor:

"Bir IŞİD bölgesindeki silah tesisinde üretilen havan topu mermisinin kalibresi, başka bir noktada üretilen havan topu tüpüne uygun üretiliyor."

Gözlemcilerin hazırladığı rapora göre, bu kapasite ve standardizasyon faaliyeti, IŞİD savaşçılarının gözünde merkezi yönetimi de meşrulaştırıyor.

Rapora göre, Irak ordusunun düzenlediği Musul operasyonuna aylarca hazırlanan IŞİD, bu tesislerde on binlerce roket ve havan topu mermisi üretti.

Raporda ayrıca, Musul savaşında IŞİD militanlarının gelişmiş bir savaş talimatnamesine göre hareket ettiği ifadesi de yer alıyor.

Irak ordusunun 17 Ekim'de Musul'a başlattığı operasyon halen devam ediyor.

Son haberlere göre, Irak hükümet güçleri, sokak sokak devam eden çatışmalarda kentin ancak dörtte birinde kontrolü ele geçirmiş durumda.

Conflict Armament Research, savaş bölgelerinde gerçekleşen silah tedariği konusunda gözlem yapan bir organizasyon.