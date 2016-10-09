"IŞİD topraklarının dörtte birden fazlasını kaybetti"

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu IHS'in yayımladığı yeni bir araştırmaya göre, IŞİD Ocak 2015'ten bu yana kontrolündeki toprakların yüzde 28'ini fazlasını kaybetti.

Bu yılın ilk dokuz ayında IŞİD'in kontrolündeki toprakların yüzölçümü 78 bin kilometrekareden 65 bin 500 kilometrekareye düştü.

IHS'in analizine göre örgütün şu anda kontrolünde bulunan bu alan Sri Lanka'nın yüzölçümüyle aynı.

IŞİD'in son üç ay içindeki toprak kaybı ise yavaş oldu.

Örgüt Temmuz ayından bu yana sadece 2800 kilometrekarelik alan kaybetti.

IHS bunun, Rusya'nın IŞİD hedeflerine yönelik saldırılarının azalmasıyla aynı döneme denk geldiğini belirtti.

IHS'in Rusya uzmanı Alex Kokcharov, "Geçen Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın görevinin uluslararası terörizmle ve özellikle de IŞİD'le mücadele olduğunu söyledi" dedi ve ekledi:

"Verilerimiz bunun böyle olmadığını ortaya koyuyor. Rusya'nın önceliği Esad yönetimine askeri destek sağlamak ve büyük ihtimalle Suriye iç savaşını çok taraflı bir çatışmadan, sadece Suriye yönetimi ve IŞİD gibi cihatçı grupların olduğu iki taraflı bir çatışmaya dönüştürmek; dolayısıyla da muhalefete uluslararası desteği zayıflatmak."

Bununla birlikte uzmanlar, örgütün son aylardaki kayıplarının da önemli olduğunu belirtiyor.

IŞİD, Türkiye tarafından düzenlenen operasyonla Cerablus bölgesinde güneye doğru geriletildi.

Irak güçleri örgütün bu ülkedeki kalesi Musul'un 60 kim güneyindeki, stratejik bir konumdaki Kayyarah Hava Üssü'nde denetimi ele geçirdi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDF) Memnbic kasabasını ve çevresindeki yolları ele geçirerek IŞİD'in 'fiili başkenti' Rakka ile Türkiye sınırı arasındaki bağlantıyı kesti.

IHS'in kıdemli uzmanı Columb Strack, "IŞİD'in Temmuz ayından bu yana yaşadığı toprak kayıpları ölçek anlamında nispeten az ancak stratejik önem açısından benzersiz" dedi.

Irak'ta Musul operasyonun bu ayın sonunda başlaması bekleniyor.

Operasyonun başarılı olması durumunda örgütün büyük bir darbe alacağı düşünülüyor.

IŞİD, kenti 2014 yazında ele geçirmişti.

Iraklı yetkililer Musul'un alınmasıyla ülkede IŞİD'in kontrolünün tamamen ortak kalkacağını söylüyor.